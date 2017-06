Darío Kohler recibió el premio anual «Espíritu Bomberil»

La distinción se formalizó durante el acto central conmemorativo del 46º aniversario de los Bomberos Voluntarios de la capital provincial que se llevó a cabo en el Centro Cultural Municipal «José Hernández».

La entrega estuvo a cargo del concejal Dulio Monti, en representación del cuerpo legislativo, y con la presencia de otras autoridades y un numeroso auditorio integrado por familiares, allegados y público en general.

Darío Kohler fue distinguido además por su mayor número de salidas a incendios durante el último año, al igual que la bombera Noelia Acuña, quien también compartió un reconocimiento por su contracción al trabajo, con su colega Rocío Carro. El sargento primero Matías Vallejos como Mejor Compañero y el oficial ayudante Jorge Muñoz por su Mejor Asistencia fueron destinatarios, asimismo, de sendos galardones.

El acto tuvo como único orador al presidente de la comisión directiva, Miguel Angel Torres, e incluyó el denominado «Orden del Día» para el cuerpo activo que condujo su jefe, comandante Mauricio Javier Bassi.

Dicha secuencia comenzó con el cambio anual de abanderado y escoltas, responsabilidades que recayeron en el sargento Daniel Taborda, el bombero Michael Natta y el sargento primero Matías Vallejos. El traspaso del Pabellón argentino con sus atributos estuvo a cargo del suboficial mayor Sergio Epul, el suboficial principal Gonzalo Landero y la bombera Noelia Acuña, respectivamente.

Otro emotivo momento de la ceremonia estuvo dado por la entrega de reconocimientos por sus 25 años de servicios en la institución al suboficial mayor Sergio Epul, y los suboficiales principales Adolfo Febre y Lucas Mendoza. El grupo está compuesto también por el oficial ayudante Ricardo Sepúlveda, ausente obligado en la oportunidad por estar cumpliendo en ese momento la guardia en la sede del Cuartel.

Un aplauso especial se brindó a los más de 20 chicos y jóvenes que forman parte de la actividad interna del Cuartel como Brigada de Cadetes, con tareas de formación que les permitan alcanzar la formación y los conocimientos necesarios al llegar a la edad, y los requisitos exigidos para desempeñarse como bomberos voluntarios.

OTRAS DISTINCIONES

Durante la evocación se proyectó un video alusivo y los bomberos voluntarios de Rawson testimoniaron su agradecimiento a la escribana Graciela De Bernardi, por su colaboración a la labor institucional, con una mención especial que entregó el tesorero de la comisión directiva, contador Mario Encina.

Se entregó además al señor Jorge Horacio Hughes el premio obtenido mediante el sorteo mensual de un kit de seguridad entre los socios cumplidores, como parte del programa «Seguridad en el Hogar», una propuesta declarada de «interés municipal» y premiada a nivel nacional. El sorteo correspondiente al pasado mes de mayo, recayó también en la socia Patricia Bichara.

La recordación tuvo acompañamiento musical de la Banda de Música de la Policía del Chubut, en tanto que el padre Marcelo Nievas, de la Parroquia de Rawson, efectuó una invocación religiosa, como secuencia previa a un minuto de silencio en memoria de ex integrantes de la comisión directiva y bomberos fallecidos en cumplimiento del deber.

En la oportunidad, además, se dieron a conocer una carta de salutación del presidente del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, Carlos Ferlise, y un emotivo texto enviado por la señora Paula Díaz, hija del primer jefe del cuerpo activo, Luis Roberto Díaz, expresando el orgullo por «la institución que año a año sigue creciendo».

El presidente de la Federación Provincial de Bomberos Voluntarios del Chubut, Gastón Alcucero, fue portador de una placa de reconocimiento por el 46º aniversario de la institución, que fue recibida por el presidente Miguel Torres. Representantes de los Bomberos Voluntarios de Trelew y Puerto Madryn se hicieron presentes también con distinciones similares.

Asistieron además la secretaria municipal de Familia, Norma Cerrudo; el director provincial de Defensa Civil, Jorge Bonansea, y otros funcionarios. Entre los asistentes estuvieron también el ex director de Defensa Civil, Evaristo Melo; el ex jefe del cuerpo activo Antonio Ruscelli; los ex presidentes de la asociación capitalina Alun Jones y Carlos Lorenzo, actual presidente de la Federación Empresaria del Chubut, y la madrina histórica de los Bomberos de Rawson, señora María Elena Francia de Miguel, entre otros invitados.