Ercoli: «Es una aberración que los vecinos no tengan obras porque concejales le ponen trabas al municipio»

«Nosotros venimos desde hace bastante tiempo planificando obras para la ciudad. Y creemos que hay varias importantes, de todo tipo», explicó Ercoli. «La gente no se sirve solamente de servicios, sino que utiliza distintas obras públicas que podemos generar», agregó en alusión a la insistencia de los concejales de redireccionar los fondos del bono provincial a obras exclusivamente de servicios de gas, agua, cloacas y energía eléctrica.

«Si bien hay prioridades, creo que los concejales se están excediendo mucho en sus funciones. Pretendemos que no traben cuando nosotros hacemos. Que controlen y supervisen es parte de su función. Ahora, trabar las obras para la gente de Rawson, que los vecinos no tengan obras porque los concejales se oponen y por cuestiones políticas internas de ellos, me parece una aberración», definió Ercoli.

El funcionario consideró que los legisladores de la oposición «no solo se están excediendo en sus funciones sino que le están faltando el respeto al vecino. Los concejales tienen que cumplir su función, que legislen a favor del vecino, no en contra del Ejecutivo. Porque lo único que están haciendo es legislar en contra del Ejecutivo. Y así están legislando en contra de los vecinos».

A pesar de la situación generada por los concejales, Ercoli dijo que «hay muchas obras de infraestructura que vamos a empezar a hacer porque les estamos dando respuesta a los vecinos». Entre ellas se encuentra la próxima licitación de la obra de gas para, en una primera etapa, 503 familias del Area 12, tal lo anunciado esta semana por la Municipalidad.

«Las obras que no son de infraestructura también son importantes para Rawson. La gente utiliza todas las obras. Y creo que deberían rever su postura, sobre todo porque son obras delegadas del Gobierno Provincial, con el cual hemos firmado un convenio. Y vamos a llevarlas adelante», enfatizó.

En este contexto prosiguió: «Si los concejales no quieren que las llevemos adelante van a tener que ser más inteligentes y ver de qué manera nos ponen palos más grandes en nuestra rueda porque vamos a seguir avanzando, vamos a seguir haciendo obras, todas las de ingeniería, arquitectura e infraestructura que tenemos previstas».

«Son obras delegadas y el Poder Legislativo no tiene injerencia sobre una potestad que el Gobierno Provincial delega en el Ejecutivo Municipal, a través de los convenios de obra delegada», explicó. Por eso, dijo, «creo que los concejales no solo están mal asesorados sino que están malintencionados. Y me parece que no está bueno que peleas políticas afecten al vecino».

«Los fondos están bajados para ejecutar las obras. Y nosotros tenemos la misión y la función de ejecutarlas. No es potestad del legislativo aprobar o no las obras delegadas, por lo que ya están en marcha», concluyó.