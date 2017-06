Rechazan acuerdo para que docentes de Jardín trabajen como maestros de apoyo a la inclusión

El rechazo, deriva de una reunión que según destacan se llevó a cabo el primer día del presente mes, entre la titular de la Dirección de Nivel Inicial, la Secretaría del Departamento Central de Clasificación Docente, y el secretario general de AteCh, Santiago Goodman, donde dejan expresado que docentes de Nivel Inicial y Primaria podrán hacer suplencias en cargos de MAI, dependiendo del nivel al que pertenezcan, demostrando según refiere el grupo de docentes que rechaza el acuerdo, total desconocimiento sobre el trabajo y funcionamiento de los Centros de Servicios Alternativos y Complementarios y sus especialidades; que los docentes de educación especial trabajan como MAI en ambos niveles; y que no existe listados de MAI en las inscripciones.

Gran parte de los docentes de la modalidad mostraron su descontento al tomar conocimiento del acta firmada en el Ministerio de Educación, ya que sostienen no se observa la participación o consulta a la directora General de Educación Especial Domiciliaria y Hospitalaria, tomando decisiones «arbitrarias», sobre un campo que resaltan, no les compete.

En los argumentos del rechazo, el grupo aludido de docentes, señalan que con el acuerdo, de la manera en que se firmó, se ve afectado el ámbito laboral de muchos compañeros de educación especial, «faltando totalmente el respeto a nuestros estudiantes incluidos, que serían los más afectados en este caso».

En tal sentido, exigieron respeto por la formación profesional docente de los colegas y que se dé marcha atrás con el acta firmada, en tanto y en cuanto no se cuente con la consulta de la modalidad, así como también la participación de las familias implicadas en el proceso de inclusión en los diferentes niveles del sistema educativo.