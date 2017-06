Sastre recorrió el archivo general del Municipio

El encargado del archivo general, Oscar Coto, fue quien encabezó la recorrida para mostrar cada uno de los trabajos que se están realizando y otros que ya se hicieron con el fin de lograr un reordenamiento de documentos que permita agilizar búsquedas de los mismos, y sobre todo que estén en el lugar correspondiente.

“Estos documentos deben estar ordenados, porque de vez en cuando se debe recurrir a alguno de ellos. Se precisa que estén prolijamente guardados, y archivados según el área al cual correspondan, lo cual facilita aún más su búsqueda”, añadió el Intendente.

Recordemos que más allá de esas acciones, se llevaron a cabo tareas que tienen que ver con refacciones y mantenimiento del edificio donde se encuentra el archivo, que prácticamente es nuevo.

El mismo está ubicado en el predio donde se encuentra el Corralón Municipal, en el Parque Industrial Liviano de la ciudad.



DEPENDENCIAS

En medio de la recorrida, el Intendente precisó que “muchas veces estos trabajos pasan desapercibidos, porque el grueso de la gente que recibimos mensualmente, acude a nuestras oficinas de la calle Belgrano, ya sea el salón principal de Hacienda donde van los contribuyentes, o bien al sector de Gobierno, Intendencia, Obras Públicas, Obras Particulares y demás”.

“Pero lo cierto -agrega el Intendente- es que el Municipio tiene dependencias en toda la ciudad, y muchas de ellas no son de atención al público, por lo que no solo no se conocen, sino que además si se llevan adelante tareas de refacción, construcción, mantenimiento o ampliación de las mismas, esas acciones solo son observadas por los empleados, y no por los vecinos, pero deben hacerse para mantener todos nuestros edificios en condiciones, tal como sucede con los hogares de ancianos, los CDICo, los maternos, las escuelas primarias, la secundaria conocida como Escuela de Pesca, el economato y otros”, cerró Sastre.