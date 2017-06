Se presentó el combate que servirá de debut para Matías Montesino

Durante la presentación estuvieron el Coordinador de Deportes, Alejandro Vargas, el Director de Deportes, Mauricio Soto, Raúl Montesino, organizador del evento de guantes, Américo Robledo, entrenador de Matías Montesino, quien completó la mesa.

El festival se llevará a cabo el viernes, a partir de las 22, con la organización de la Escuela de Boxeo Municipal que lleva adelante Raúl Montesino, y contará con la fiscalización de la Comisión Municipal de Boxeo.

“Es un debut esperado para el ambiente del boxeo de la ciudad, así que estamos muy contentos porque se trata de una gran promesa que tenemos en la ciudad. Lo está poniendo a punto Américo Robledo, un gran maestro dentro del boxeo, y es hijo del recordado ex campeón Argentino, Raúl “Pelado” Montesino. Invitamos a toda la gente de las localidades cercanas, porque se vivirá una fiesta”, dijo Mauricio Soto, Director de Deportes.

Matías Montesino, llega a esta presentación que servirá para hacer su debut en el campo rentado, con un récord de 61 peleas en el amateurismo. Su rival, en la categoría Súper Ligero, será el rionegrino Claudio Lefín, 26 años, oriundo de Río Negro, y con un palmarés de 4 peleas profesionales, sin conocer aún la victoria.

En el resto de los combates de la velada, se medirán Tamara Aguilar vs. Valetina Guzmán, Brian Menéndez vs. Adrián Mancuche, Cristian Gaviño vs. Nicolás Quilaleo, Brian Melián vs. Sebastián Barría, Walter Mansilla vs. Joanthan Lizarazu, Pablo Tracamilla vs. Freddy Solis, Matías Montiel vs. Ezequiel Abelas, Iván Castro vs. Diego Correa.