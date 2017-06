Denuncian que la Cooperativa de Rawson le negó la reconexión de luz a vecina discapacitada

La secretaria de Familia y Promoción Social de la Municipalidad de Rawson, Norma Cerrudo, hizo público que la Cooperativa de Servicios Públicos se negó a recibir una nota en la que se le solicitaba la reconexión de la energía eléctrica a una vecina del barrio 3 de Abril en condición de vulnerabilidad. Cerrudo responsabilizó al presidente de la entidad, Marcelo Giriffiths, por la situación.

La funcionaria municipal explicó que la situación surgió a fines de la semana pasada, a raíz de que a “una señora que vive en el barrio 3 de Abril le cortaron la luz por falta de pago”, ante lo cual “nosotros mandamos, como solemos hacer desde la Secretaría de Familia, una nota solicitando la reconexión del servicio, donde exponemos que el usuario asume la responsabilidad de abonar lo que debe a la Cooperativa en 20 días. En esos días le tramitamos un subsidio para que la señora pueda abonar”.

“El agravante es que esta señora –explicó Cerrudo- sufre una discapacidad. Es decir está en una situación de vulnerabilidad por la que no deberían haberle cortado la luz porque hay una ley que la protege”.

Precisó que el pedido de reconexión “la firmó el subsecretario de Desarrollo Humano y Comunitario, y se la devolvieron diciendo que no la iban a recibir porque tenía que estar firmada por la Intendenta. Jamás nosotros mandamos notas firmadas por la Intendenta, porque no es necesario. Las firmo yo que soy la secretaria, a veces junto a la firma de un subsecretario”.

Ante la situación de urgencia, Cerrudo se comunicó con el presidente de la Cooperativa, Marcelo Griffiths, quien “de muy mala manera me atiende por teléfono a los gritos, diciendo que él que no va a recibir ninguna nota de ninguna Secretaría si no está firmada por la Intendenta. Y encima se quejó porque le enviaron una carta documento. Le dije que no me interesaba eso, sino que me interesaba que estaba hablando de una persona en estado de vulnerabilidad, a la que se le estaba negando el servicio”.