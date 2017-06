Cámara de Comercio se reunió con jefes policiales para analizar medidas de seguridad

La reunión se desarrolló en instalaciones de la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Turismo del Oeste del Chubut y fue encabezada por el presidente de la entidad, Jorge Castillo y contó con el acompañamiento de gran parte de la mesa directiva y asociados a la institución.

En representación de la Policía de la Provincia asistió el jefe y segundo jefe de la Unidad Regional Esquel, los comisarios mayor Paulo Heredia y José Benigno Arias, además de los jefes de comisarías 1° y 2°.

Tras la reunión, el jefe de la Unidad Regional Paulo Heredia dijo a EL CHUBUT que la reunión “fue muy positiva para nosotros porque mas allá de las críticas o planteos que podemos recibir al trabajo de la policía, esto nos sirve para mejor la labor preventiva, ajustar el trabajo en algunos sectores de la ciudad y desarrollar nuevas estrategias de prevención junto con los comerciantes y vecinos”.

Más adelante expresó que “el aporte que pueda venir de las autoridades municipales, en este caso del Concejo Deliberante también es bien recibido ya que debemos buscar soluciones integrales a la problemática de la seguridad. Es bueno que se puedan sumar otras instituciones que hacen a los temas que estamos planteando y que refieren en algunos casos a los menores inmersos en hechos delictivos, al consumo de alcohol y otras sustancias que también son un factor de riesgo y hace a varios hechos de robo sucedidos en los últimos tiempos en la ciudad”.

Heredia dijo que “hay estrategias de trabajo de la policía que deben variarse, a fin de que esto no genere acostumbramiento en esa tarea y porque quienes están en el delito también observan el funcionamiento de la policía, estudian los movimientos de los comercios, por eso debemos trabajar en conjunto. De nuestra parte se esta readaptando el personal a nuevos horarios de trabajo”.

Por otro lado, manifestó que el sistema de cuadriculas “esta funcionando bien y en esto los vecinos lo manifiestan ya que hay presencia policial con móviles y personal de a pie. Esto no quita que sucedan hechos como los ocurridos pero también debemos decir que otros hechos fueron desbaratados antes que sucedan por la llegada de personal policial”.

Indicó que “siempre el trabajo de la policía se puede mejorar y tenemos que tratar que no ocurran hechos. En comparación con el año pasado de enero a junio tenemos una baja sensible de robos contra la propiedad pero se incrementaron los hechos delictuales violentos, con uso de arma y sobre eso tenemos que trabajar”, apuntó.

APORTE DE MUNICIPIO Y

COMERCIOS A LA PREVENCION

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante Jorge Junyent dijo que los últimos hechos de robo con arma a comercios y vecinos “son los disparadores que nos lleva a efectuar un análisis profundo de la realidad, con las instituciones que deben tener conexión para abordar este tema de seguridad. Aparecen algunos aspectos a trabajar, entre ellos la incorporación de más cámaras de seguridad. Por otro lado, el Municipio est[a fortaleciendo su área de inspección para hacer un control mas amplio sobre la venta de alcohol fuera de los horarios permitidos y este es uno de los factores que hacen a la violencia y al delito que debemos atacar de alguna manera”.

Por último, el tesorero de la Cámara de Comercio de Esquel, Hugo Romero valoró la posibilidad de concretar esta reunión “que será seguramente el inicio de otras mas que desarrollaremos, en la que consideramos deben estar otros actores mas sentados en la mesa, por ejemplo la Justicia porque también hace a la cuestión de los robos ya que muchos de los sospechados de estos hechos ocurridos son reincidentes.

También tenemos que pensar qu[e vamos a hacer con los menores que son de nuestra comunidad y que están participando de estos hechos y algunos delincuentes que vienen de otras ciudades a cometer delitos a Esquel”.

Por otro lado, Romero expresó que desde el sector comercial “existe todo el apoyo al trabajo de la policía, estamos en permanente contacto, la presencia policial existe. Debemos generar algunas estrategias nosotros como comerciantes, particularmente en horarios de cierre, ya que en invierno oscurece mas temprano, el movimiento de dinero de la caja de recaudación, los distribuidores que puedan trabajar seguros sin correr riesgos, evitar descuidos al momento de ir al banco, son medidas que nosotros podemos tomar y que contribuyen a la seguridad”, terminó diciendo.