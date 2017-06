Denuncian inminente cierre de la Delegación Enacom

El dirigente señaló que la Delegación Trelew de la mencionada repartición nacional, comenzó a funcionar en el año 1978 como Centro de Control de Emisiones Trelew, dependiente del Ex-Comfer, con funciones en Chubut y en Río Negro. Desde su inauguración pasó a llamarse de distintas formas hasta diciembre de 2015, donde se efectuó la fusión de tres organismos Afsca (ex Comfer); Aftic (ex Secretaría de Comunicaciones) y CNC, pasando a denominarse Enacom.

Agregó más adelante que por decreto 267/15 «se estableció al Enacom como regulador de las comunicaciones con el fin de asegurar que todos los usuarios del país cuenten con servicios de calidad. Sin embargo hace un mes las autoridades del Organismo cancelaron en Trelew la Atención al Público y el análisis de reclamos respecto de las telecomunicaciones».

Salazar, indicó que en la misma situación se encontraría la Delegación Bariloche, «donde las autoridades se habrían comprometido a no despedir a nadie reubicándolos en otras dependencias de otras ciudades o en otros organismos del Estado en Bariloche, situaciones ambas que afectarían la vida de los trabajadores quienes cuentan con vasta experiencia en funciones inherentes al organismo».

La organización gremial, tanto en el orden local como nacional, han solicitado a las autoridades respectivas al mas alto nivel «que no se cierre la Delegación Trelew del Enacom ni ninguna otra Delegación del Organismo, primeramente por la defensa de la fuente laboral de los compañeros que cumplen funciones en el mismo y también por la importancia que tiene en el interior donde las distancias son tan largas, contar con dependencias del organismo en puntos neurálgicos como es el caso de Trelew». Agregó, que permanecerán atento al desarrollo de los acontecimientos, «en la lucha por los derechos de los trabajadores».