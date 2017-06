Denuncian a la Cooperativa por negarse a reconectar luz a vecina discapacitada

La funcionaria municipal explicó que la situación surgió a fines de la semana pasada, a raíz de que a «una señora que vive en el barrio 3 de Abril le cortaron la luz por falta de pago», ante lo cual «nosotros mandamos, como solemos hacer desde la Secretaría de Familia, una nota solicitando la reconexión del servicio, donde exponemos que el usuario asume la responsabilidad de abonar lo que debe a la Cooperativa en 20 días. En esos días le tramitamos un subsidio para que la señora pueda abonar».

«El agravante es que esta señora -explicó Cerrudo- sufre una discapacidad. Es decir está en una situación de vulnerabilidad por la que no deberían haberle cortado la luz porque hay una ley que la protege».

Precisó que el pedido de reconexión «la firmó el subsecretario de Desarrollo Humano y Comunitario, y se la devolvieron diciendo que no la iban a recibir porque tenía que estar firmada por la Intendenta. Jamás nosotros mandamos notas firmadas por la Intendenta, porque no es necesario. Las firmo yo que soy la secretaria, a veces junto a la firma de un subsecretario».

Ante la situación de urgencia, Cerrudo se comunicó con el presidente de la Cooperativa, Marcelo Griffiths, quien «de muy mala manera me atiende por teléfono a los gritos, diciendo que él que no va a recibir ninguna nota de ninguna Secretaría si no está firmada por la Intendenta. Y encima se quejó porque le enviaron una carta documento. Le dije que no me interesaba eso, sino que me interesaba que estaba hablando de una persona en estado de vulnerabilidad, a la que se le estaba negando el servicio».

Cerrudo se manifestó indignada ya que en la Secretaría de Familia «atendemos a gente que es vulnerable, y sin embargo Griffiths a todo me respondía: ‘hacé lo que quieras’. No me lo esperaba porque lo llamé con buena voluntad para buscar una solución».

«Ya sabemos que hay un tema político en el medio. Pero yo no mezclo la política con mi trabajo, no le pregunto a la gente cuando viene de qué partido político es. Nosotros trabajamos para toda la gente de Rawson. La necesidad no tiene color político», dijo Cerrudo.

Y concluyó: «Lo conozco bastante a Marcelo Griffiths y se suponía que era peronista o justicialista, como se quiera llamar, pero me parece que de justicialista no tiene nada».