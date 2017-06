La Municipalidad y Provincia buscan darle solución a la disposición de residuos pesqueros

La secretaria de Producción y Medio Ambiente de la Municipalidad de Rawson, Ana Amato, se reunió con el ministro de Ambiente de la Provincia, Ignacio Agulleiro, para avanzar en la ordenanza que prevé el tratamiento de los residuos pesqueros, en un trabajo conjunto con las empresas del sector, que cuentan con un plazo para presentar una propuesta de solución a la problemática.

«Al poco tiempo de mi asunción -dijo Amato, puesta en funciones por la intendenta Artero a principios de mayo- el ministro Agulleiro me llamó porque estamos trabajando juntos en una problemática que tenemos que resolver».

En este sentido explicó que «se promulgó hace pocos días una ordenanza por la que el municipio de Rawson conjuntamente con el Ministerio de Ambiente va a avanzar en el tratamiento de los residuos pesqueros. Hay 120 días para trabajar con las empresas del sector para consolidar una propuesta. No quiere decir que en 120 días esté la solución, sino la propuesta».

Cabe recordar que en marzo pasado la Municipalidad, por medio de la intendenta Rossana Artero, firmó con el Ministerio de Ambiente de la Provincia un acuerdo por el cual se prohíbe a las empresas el enterramiento de desechos pesqueros en el ejido de la ciudad.

Según la letra del acuerdo, y una vez aprobado por los legisladores municipales, las empresas pesqueras deberán presentar, en un plazo de 120 días, un plan de gestión de los residuos tanto a la Municipalidad como al Ministerio de Ambiente, «quien será responsable de evaluar y aprobar en caso de corresponder».

Amato precisó que se trabaja «fuertemente en una alternativa que es contar con un espacio para que las empresas pesqueras puedan tener una planta de transferencia a la fábrica de harina de pescado de Madryn que se llevaría gran parte de los residuos pesqueros. Ese es el Plan A.

Porque como Estado, todo lo que pueda ser agregado de valor o industrialización a partir de un desecho es a lo que apuntamos».

La funcionaria municipal consideró que «es una iniciativa que ha tomado fuerte la Provincia apuntando a reactivar la planta de elaboración de harina de pescado y obviamente que a nosotros nos aporta a la solución del problema».

De manera complementaria dijo que se trabaja «en otras alternativas que, como están en etapa de elaboración, en su momento explicaremos.

Y hay otros desarrollos incipientes de industrias que se han acercado también para agregar valor que como no están consolidadas vamos a esperar para darlas a conocer».

Además «está la alternativa del Girsu en la extorre Omega donde la idea es que allí, ya que somos parte del consorcio los municipios, se absorban los residuos pesqueros, no solo nuestros sino de Madryn también», concluyó.