Máximo se bajó «para contribuir al mejor triunfo del proyecto que lidera Das Neves»

«Mi conducta me precede aunque puediere no notarse», indicó Pérez Catán al anunciar que «por ello que he decidido desistir a mi precandidatura a Diputado Nacional para contribuir al mejor triunfo del proyecto del gobierno, que lidera nuestro gobernador Mario Das Neves».

Argumentó el actual titular del IAC e histórico militante del dasnevismo, que «hemos comprendido las razones y estrategia que nos transmitiera Mario Das Neves» en cuanto a los motivos que lo llevaron a apoyar a su vicegobernador y a otra histórica de la agrupación Chubut y su gente como los candidatos.

Comprometió Pérez Catán que en esta campaña «estará nuestro esfuerzo en construir a este triunfo, que resulta tan importante para el gobierno y el pueblo del Chubut, porque queremos generar riqueza con el sudor de nuestra frente y para ello, el Gobierno Nacional ha de respetarnos como a un pueblo, que consolida su conducción en estas elecciones».

Reiteró que su precandidatura había sido impulsada por militantes de Chubut Somos Todos «de casi toda la provicia, con el afán común de engrandecer nuestro novel partido y difundir nuestra convicción de no ser fundamentalistas del aire acondicionado e incentivar la impronta peronista, que se logra cuando uno encarna la lucha, luego de unos mates compartidos en un rancho de chapa o maderas sin piso, abrazado a un niño con muchas necesidades que igual te sonríe».

Al informar de su decisión, agradeció el acompañamiento recibido, al tiempo que renovó su compromiso con el nuevo partido político y la necesidad de «promover la militancia por la justicia social y la formación de cuadros ideológicamente sólidos».

«Como nos dijo Mario Das Neves, este proyecto llegó para quedarse y está en nuestro compromiso y actitud que los sueños inaugurados en aquel 2003, perduren hasta que los hagamos realidad», concluyó Pérez Catán.