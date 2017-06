Especulan en Cambiemos con un radical en el Plan Patagonia

Mientras que un medio nacional como Clarín ubicó al radical Gustavo Menna entre los candidatos ya definidos para las legislativas de octubre, desde el Pro Chubut aseguraron que no hay voluntad de bajar la precandidatura de Ignacio «Nacho» Torres, y hasta hicieron circular alguna propuesta que habría llevado a la Casa Rosada un encumbrado dirigente del radicalismo provincial.

Según esa fuente, habrían pedido una reestructuración en el Ministerio del Interior a cambio de la lista de unidad con un candidato macrista a la cabeza. Es decir, bajar a «Nacho» Torres de la coordinación del Plan Patagonia para que ese lugar lo ocupe un radical de Chubut, resignando a su vez la UCR el primer lugar en la lista. Pero desde las huestes macristas en la provincia no sólo se mostraron firmes en que no cederán la conducción del Plan Patagonia, sino que llegaron a arriesgar que en poco tiempo una Secretaría de Estado podría quedar vacante a raíz de algunos enojos por esta situación.

Mientras tanto, ayer se reunieron César Herrera por el radicalismo y Daniel Laudonio por el Pro para acordar la carta orgánica de la alianza y quedaron en nuevos encuentros. Y Gustavo Menna sigue firme en su aspiración, más allá de los entramados que se gestan en la Capital Federal.