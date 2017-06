El intendente se diferenció de Linares y dijo que prefiere abocarse a la gestión

Y aunque prefirió no calificar el lanzamiento de Carlos Linares para gobernador en 2019, dejó entrever que habría cierto apresuramiento.

«Cada uno tiene sus aspiraciones. Nosotros estamos abocados a la gestión; la mejor forma de tener aspiraciones es abocarse a la gestión municipal», sostuvo ayer Maderna mostrando cierta diferenciación con Linares, quien el último sábado se lanzó en la carrera por la gobernación para 2019.

Aunque dejó en claro que no se trata de un cuestionamiento a su par de Comodoro Rivadavia, el intendente de Trelew sostuvo que «la sociedad está pasando un momento muy difícil en todas las ciudades», y «la mejor manera de mostrarle a la gente que estamos comprometidos, es tratar de hacer política de esta manera».

Reconoció Maderna que el lanzamiento de Linares «me tomó por sorpresa, no pensé que iba a ser tan rápido».