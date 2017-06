Maderna: «Sostener el empleo se transformó en la prioridad»

«Sería necio de nuestra parte negar tal situación que se percibe en la calle», reconoció Maderna ayer en diálogo con FM EL CHUBUT. Planteó que ya se ha conversado con los diversos gremios ante situaciones que se han dado en el ámbito textil, el comercio y el caso de la embotelladora Pepsi.

Y ante ello «tenemos que anticiparnos», dijo el intendente. «Por eso nos hemos reunido con el Gobernador y con el ministro Pablo Mamet; sabemos que hay una serie de medidas que se van a estar presentando ante el jefe de Gabinete, Marcos Peña, que esperamos con la mayor expectativa para poder paliar esta situación».

Maderna afirmó que la problemática del empleo «es lo prioritario» hoy en la gestión, y para ello es necesario «trabajar en conjunto. La Provincia nos está ayudando con los trabajadores de SerEs, también con el caso de la carne, que hubo algunos desempleados, tratando de poder ayudar a los trabajadores de Soltex que están en un momento difícil, y en diferentes cuestiones que hacemos en el día a día para poder sostener el empleo, pagar los sueldos como realmente corresponde, poder llegar al aguinaldo y tratar de ajustar».

Aunque reconoció que «no es linda la palabra ajustar, pero lamentablemente lo tenemos que hacer de algún lugar, porque tenemos que sobrellevar esta situación». Y agregó que se debe tener en cuenta que «cuando hay falta de empleo, lo primero que se deja de pagar son los servicios y los impuestos. Entonces, tenemos que ser muy precavidos con esta situación y tratar de sobrellevarla y salir adelante».

SIN CONFRONTACION

Maderna no pretendió hacer de la caída del empleo una cuestión de confrontación con el Gobierno nacional, y hasta destacó que «estamos muy agradecidos con los Repro exprés, con todo el apoyo que se puede dar desde parte del Gobierno nacional, pero necesitamos medidas de fondo».

Hizo hincapié en que Trelew es una ciudad de servicios y que depende mucho del comercio y que «no está ajeno a lo que sucedió con Cerámica San Lorenzo en Madryn, Guilford en Comodoro, las petroleras. No es solamente Trelew, son muchas las ciudades y pueblos de la provincia que la están pasando mal, y en este caso trabajar en conjunto, trabajar codo a codo con el Gobernador, con todo su equipo, plantear propuestas concretas y seguir generando obra pública como venimos llevando adelante. Pero no alcanza con eso».

Coincidió con el empresariado, el comercio y los gremios, en la necesidad de lograr medidas que mejoren la competitividad, y valoró que «el Gobernador está haciendo un esfuerzo enorme y esperemos que tengamos resultados, porque nos va a beneficiar a todos».