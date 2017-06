La actividad comercial cayó más del 50% en Chubut y Nación aplicaría compensación fiscal

«En nuestros cálculos, estamos con respecto al año pasado, cerca del 40% de diferencia en ventas. Si le sumamos el crecimiento de los precios, la caída es de más del 50%», graficó en diálogo con EL CHUBUT el diputado nacional y empresario Sixto Bermejo.

Como lo planteó la Came el último fin de semana, las empresas de la Patagonia pagan un sobrecosto laboral de 1 millón de pesos respecto a igual actividad en cualquier otra región del país. Esto en función de la aplicación de la llamada zona desfavorable, y ese es el punto que el Gobierno nacional aparecería dispuesto a compensar.

Los ministros Alberto Gilardino (Coordinación) y Pablo Mamet (Producción), comenzaban la semana con reuniones en Buenos Aires como una suerte de previa a lo que será mañana el encuentro del gobernador Mario Das Neves con el jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña. Allí se espera que aparezca la oferta puntual del Gobierno de Mauricio Macri para atender la situación.

LA PROPUESTA

«Hace más de un año y medio que veníamos viendo la caída de ventas y el posible deterioro de la cuestión ocupacional», afirmó el diputado Bermejo, quien presentó un proyecto en el Congreso atento que en la región patagónica «hay un sobrecosto del 20% en la zona».

Explicó Bermejo que «hay una gran diferencia de recursos que dedica Nación a provincia de Buenos Aires y Capital Federal, y lo que destina a otras provincias, sobre todo patagónicas». Fue entonces cuando «presentamos el proyecto para compensar esa diferencia de costo laboral por un bono fiscal que los empresarios pueden llegar a utilizar a la hora de pagar, tanto las cargas sociales como Ganancias, IVA, todo lo que sea impuestos nacionales».

Pero «hasta hace poco tiempo tomaron ese proyecto como una cosa totalmente descabellada», lamentó el diputado por Chubut. «Ahora ya empezaron a hablar del tema visto y considerando la situación laboral en nuestra zona producto de una recesión que es alarmante. Estamos viviendo una de las épocas de mayor recesión por lo prolongada y profunda», agregó.

Esa situación se ve agravada por un «efecto pinzas» entre la Afip y los bancos porque «las entidades bancarias hoy tienen la orden de quien no está al día con el 931, directamente no es sujeto de crédito. La Afip aprieta y a su vez no deja posibilidad a hacer frente a las obligaciones que tienen las pymes», sostuvo el legislador nacional.

EXPECTATIVA

En el Gobierno de Chubut, que ha planteado en soledad la posibilidad de mejora de competitividad para toda la región patagónica, hay expectativa respecto a lo que pueda resultar esta semana de las sendas reuniones con funcionarios nacionales.

«Creemos que van a usar este esquema» que tiene con ver con el proyecto que presentó en su momento, especuló el diputado nacional. Y arriesgó que «no creo que permitan que entre en discusión en el recinto, dado que por ahora está en la Comisión de Presupuesto», aunque se esperanzó en que «puede haber un DNU habilitando esa posibilidad, de hecho hicieron uno anulando los reembolsos, entonces que hagan algo que favorezca a la zona porque ya los mismos funcionarios de Cambiemos hablan de la diferencia de competitividad».

Y aunque sabe que la situación no podrá ser solucionada con esta alternativa de compensaciones impositivas, estimó que será al menos un paliativo ante una situación de calificó de «alarmante», atento «el drenaje de empleos que se está perdiendo y no hay alternativa. Ha habido un achicamiento drástico de la actividad económica».