Se retomaron las obras del tendido de gas en barrio Norte que beneficiarán a 23 vecinos

Luego de haberse visto interrumpidas, de manera forzosa, por la invasión que varios vecinos hicieron en la vía pública, con la construcción de medidores de luz que impedían la continuidad de la línea de tendido de gas, en la víspera se prosiguió con las tareas.

Los vecinos subsanaron los inconvenientes, y de ese modo, con la aprobación de Camuzzi, se retomaron las actividades, consistentes en 300 metros de red, que beneficiarán a alrededor de 23 vecinos, y que tienen previsto culminarse en aproximadamente dos semanas.

«Estamos retomando las obras. Nosotros hace un par de meses tuvimos que dejar de excavar en el barrio, de tirar el tendido de red, por una cuestión de invasiones de parte de los vecinos, que hacían que Camuzzi no nos permitiera continuar. Había medidores de luz y algunas construcciones en la vía pública, por lo que continuamos las obras que teníamos en Primera Junta», dijo Marcelo Montserrat, secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad.

«Nos estarán faltando alrededor de 300 metros de red, que incluyen 23 servicios de gas a vecinos del barrio Norte. Si no hay otra complicación, creemos que no, algo que iremos viendo con el área de Agrimensura, que va marcando las líneas, tendríamos que estar terminando en aproximadamente dos semanas», prosiguió.

LOTES EN BARRIO SUR

Por otra parte, Marcelo Montserrat también afirmó que se irán realizando trabajos que beneficiarán a vecinos del sector sur, que no cuentan con el servicio.

«Tenemos sectores en la zona sur, uno o dos lotes que no tienen gas. Es gente que está viviendo hace muchos años en el lugar. Vamos a tratar de abarcar diferentes barrios. Son proyectos que datan de 2010 que han quedado, y a los que no se les ha dado solución. La idea es retomarlos y completarlos. La ciudad tiene una amplia red de agua y cloacas. Pero el gas es un servicio costoso, y a los vecinos que tal vez no pueden afrontarlo, lo hacemos a través de la Municipalidad», señaló el funcionario.