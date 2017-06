Al filo del cierre de alianzas para las PASO, Randazzo certificó sus avales ante escribano público

Florencio Randazzo ratificó hoy que no está dispuesto a bajarse de la disputa con el cristinismo por las PASO del peronismo bonaerense en la provincia de Buenos Aires. Eduardo Di Rocco, un hombre de confianza del ex ministro, certificó hoy ante escribano público los más de 42 mil avales que habilitarían al ex funcionario a competir en la interna.

Di Rocco, representante del PJ en el Banco Provincia, se presentó ante la notaria Ana Julia Fernández, del Registro N° 272, de la ciudad de La Plata, según consignó la agencia Télam.

"Se puede constatar que el día de la fecha 42.168 adhesiones cargadas por la línea interna R número 001", dice en un tramo el acta notarial correspondiente a la certificación de avales para las listas seccionales y locales correspondientes a las ocho secciones y los 135 distritos.

Mañana vence el plazo para presentar los frentes electorales y las negociaciones siguen abiertas dentro de PJ bonaerense. Dirigentes que apoyan al ex ministro del Interior denunciaron la semana pasada que el kirchnerismo duro buscaba "proscribir" a Randazzo. Es más, el entorno de la ex mandataria analiza variables para conformar un frente que excluya el sello del peronismo para evitar que el ex funcionario enfrente a la ex jefa del Estado en las primarias.

Sin embargo, Daniel Scioli no descartó ayer que pueda haber una PASO entre Cristina Kirchner y el ex ministro. Así le abrió la puerta a un eventual giro en la estrategia de los sectores que impulsan la candidatura de la ex presidenta. Mientras tanto, el randazzismo se apuró en certificar los avales ante un escribano público porque no quieren "tener sorpresas".