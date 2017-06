A Estudiantes le ganaron con la "Escuela Pincha": a los pinchazos

El equipo de Verón no pasa por sus mejores días. Quedó afuera de la Copa Argentina contra Pacífico, un equipo del Federal C, su entrenador renunció, y al nuevo DT se le conocieron viejos Tweets donde dice que "odia a Bilardo". Y peor aún, hoy, uno de sus delanteros, habló en la radio y dijo que los jugadores de Pacífico lo pincharon con agujas durante el partido. Increíble

Como si no conociera la historia de Estudiantes de la Plata, el delantero colombiano Juan Otero, aseguró que "el jugador de Pacifico tenía una aguja y me pinchó como 4 veces”. “Era como una aguja de coser, la tenía en la mano todo el tiempo”, detalló el delantero.

"El Negro me debe haber odiado, pero el fútbol es así", justificó su accionar Federico Allende, defensor de Sport Club Pacífico de General Alvear, quien aseguró que se la pasó pinchando con alfileres aldelantero de Estudiantes, el día de la épica victoria del conjunto mendocino. Ahora el colombiano salió a ratificar los dichos de su colega y disparó contra el árbitro: "Le dije varias al juez y no me prestó atención".

Cuando le preguntaron cómo hizo para parar a los delanteros de Estudiantes, se armó un insólito diálogo que abre el debate sobre si el fin justifica los medios:

-Tuve que acudir a la 'Gran Bilardo

-¿Bidón?- le preguntaron.

-No, qué bidón...

-¿Posta tenías aguja?

-Te lo juro. Pobre negro (Juan) Otero, lo maté. ¿Qué querés que haga? Se dio así, sabíamos que teníamos que ensuciar el partido porque al jugador de Primera no le gusta que le hagas tiempo, que le juegues sucio. El Negro me debe haber odiado, pero el fútbol es así.

-Es decir que Estudiantes pierde contra Pacífico con su propia medicina- concluyó uno de los panelistas.