Comienza a palpitarse «Superclásico de Las Leyendas»

Entre otras figuras hoy asistirán al Salón Azul de Diario EL CHUBUT los ex jugadores profesionales de la talla de el «Burrito» Ariel Ortega, Mauricio «Chicho» Serna, «Pato» Fillol, Hernán Díaz, Raúl Cascini, «Chelo» Delgado, Guillermo Rivarola, Juan José Borrelli, «Pepe» Basualdo y César «Leche» Lapaglia.

Los jugadores estarán arribando a primera hora de la tarde vía aérea a Puerto Madryn, provinientes desde Buenos Aires.

Inmediatamente los mismos se dirigirán a Trelew, para estar presentes en la presentación en el Salón Azul de Diario EL CHUBUT.

LA GRAN NOCHE

Dichos jugadores, junto a los locales Gustavo Aragolaza (ex arquero de Germinal) y el «Chacarero» Daniel Pérez jugarán para River Plate y Juan Cugura y el «Dungui» Luis Torres para Boca Junior, protagonizarán mañana desde las 21 el esperado espectáculo futbolístico entre las ex figuras superclásicas.

El gimnasio se abrirá a las 19 y desde las 19.30 habrá encuentros preliminares entre infantiles de Huracán, Racing e Independiente.

Posteriormente se presentará el seleccionado de Fútbol femenino de la Liga Valle del Chubut.

DOS FIGURAS FELICES

En la tarde de ayer tuvimos la oportunidad de conversar con dos figuras locales, quienes mañana también tendrán la oportunidad de ser parte de la gran fiesta en el Gimnasio Municipal Nº 1.

Uno de ellos, el ex arquero germinalista, con pasado en el fútbol chileno, estadounidense y europeo, quién se encuentra por unos días en la zona -actualmente radicado en Italia, Gustavo Aragolaza- dijo sintéticamente: «Para mí es una enorme alegría poder compartir el arco nada menos que con mi ídolo Ubaldo Matildo Fillol. Es más, tengo una foto que me saqué entrenando con él en Buenos Aires, cuando había regresado de Chile y se la voy a mostrar».

Gustavo declarado simpatizante «millonario» dijo, mirando a su amigo el «Dungui» Torres: «Vamos a ganar el superclásico y yo voy a colaborar para que ello ocurra».

Por su parte otro ex arquero germinalista y de Independiente de Avellaneda, Luis «Dungui» Torres, simpatizante boquense, tácitamente tomó el desafío de su amigo Aragolaza y dijo: «En la cancha se verán los pingos».

Lógicamente que ellas solo fueron chansas futboleras, anticipando el gran clima que mañana va a presentar el Gimnasio Municipal Nº 1 cuando ambos equipos salten a la cancha y tengamos la oportunidad de ver nuevamente en acción a grandes ídolos tanto de River Plate como de Boca Juniors.

NO SE PIERDA EL GRAN ESPECTACULO

Con el pasar de las horas el interés por el espectáculo futbolístico va en aumento. De estar interesado en ser uno más del gran show, no deje pasar la oportunidad y adquiera las entradas.

Las mismas puede adquirirse dirigiéndose a Canal 12 en Trelew, Rawson y Puerto Madryn.