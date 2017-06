Se disputó parcialmente la última fecha de la fase clasificatoria

En Quinta, Bigornia no recibió a Patoruzú, debido a que tres de sus jugadoras afrontaron la LNH «B» con el plantel mayor. Dicho cotejo se encuentra a confirmar, como así también el pendiente de la semana anterior -como visitante frente a Trelew RC-.

Por lo tanto, la jornada inicial de la «Copa de Oro» no arrancará -en principio- el 17 como estaba previsto, y por ende el cuadrangular culminará paralelamente al comienzo del receso escolar (8 de julio).

Asimismo el «Yunque», Trelew RC, Guillermo Brown y Madryn RC ya están clasificados. Solamente esperan por las ubicaciones finales para así disputar la instancia decisiva.

Debido a la derrota del actual líder, el elenco capitalino (19 unidades) tiene vía libre para adueñarse del sitio de privilegio. Será importante al momento de disponer de la localía, ya que los cuatro mejores se medirán entre sí en un solo partido.

Las chicas de Almirante Brown, de igual forma, cumplen una muy buena performance al tener en cuenta que representan a una de las dos instituciones portuarias sin cancha de césped sintético (la otra es Deportivo Madryn).

Respecto a las categorías más chicas, por la mayor cantidad de equipos, la AHV separó en «A» y «B».

Los conjuntos que no están en los principales puestos también juegan por algún título porque participarán de los cuadrangulares denominados «Copa de Plata» y «Copa de Bronce».

RESULTADOS

Ultima fecha - Divisional «A»

Trelew (GP) - Germinal (PP).

Séptima categoría

Madryn RC 3 - Guillermo Brown 0.

Bigornia 0 - Patoruzú 1.

Sexta categoría

Madryn RC 4 - Guillermo Brown.

Bigornia 0 - Patoruzú 0.

Quinta categoría

Madryn RC 3 - Guillermo Brown 0.

Pendiente - Cuarta fecha

Bigornia 1 - Trelew RC 0.

Divisional «B»

Deportivo Madryn - SEC. Sin programar.

Séptima categoría

Trelew RC 3 (PG) - Madryn RC (PP) 0.

Patoruzú 2 - Draig Goch 1.

Sexta categoría

Trelew RC 3 - Madryn RC 0.

Patoruzú 3 - Draig Goch 0.