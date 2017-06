En Dolavon asaltaron en la casa a matrimonio de comerciantes y les robaron 50 mil pesos

Al dueño del lugar le pegaron un culatazo en la cabeza para que les dijera dónde guardaba el dinero.

Lo llamativo es que el hecho ocurrió enfrente de la Comisaría y que así y todo, la Policía se enteró una hora después. Recién cuando las víctimas se presentaron en la dependencia tras liberarse de sus ataduras para avisar que los habían asaltado.

El atraco, según el subcomisario Gabriel Araujo, el jefe de la Comisaría local; ocurrió pasadas las 19 pero ellos recién se enteraron a las 21. Sucedió en el radio céntrico de Dolavon, en la casa de César Richards y Alicia Sandoval, dos conocidos vecinos del poblado y dueños de la forrajería «Richard», que funciona en una propiedad lindera al domicilio.

El matrimonio estaba en el living viendo televisión, según Araujo, cuando fue sorprendido por los ladrones, que ingresaron a la vivienda por la ventana de un dormitorio.

La Policía cree, o por lo menos no lo descarta; que los asaltantes sean de Trelew y que quizás contaron con el apoyo logístico de alguien del pueblo. En ese sentido la Brigada de Investigaciones no perdía las esperanzas de que alguien de la localidad tuviera alguna cámara de seguridad en el exterior de la vivienda, con la finalidad de conseguir imágenes que los ayudara a esclarecer el caso: como viene sucediendo con la mayoría de los hechos que han aclarado últimamente, por lo menos en Trelew.

Los tres delincuentes que asaltaron a los Richards tenían los rostros tapados, vestían de oscuro y al menos uno de ellos estaba armado, según refirió el jefe de la Comisaría de Dolavon. A las víctimas «las encañonaron, maniataron y las trasladaron al baño de la vivienda en donde les pidieron la recaudación, el dinero», contó Araujo, «empezaron a buscar y se llevaron un monto considerable de dinero, más dos chequeras y un teléfono celular», agregó.

Cuando se le consultó si el hecho había sido violento, confirmó: «A él (por el dueño de casa) le pegaron un culatazo con un arma, después lo trasladaron a él y la mujer al baño y les revisaron la vivienda», consignó.

Sobre el final sostuvo que «es un hecho poco común en la localidad» y no descartó ninguna hipótesis con respecto a quienes lo cometieron, de los que tampoco desestimó la posibilidad de que hayan contado con un vehículo de apoyo.