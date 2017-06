Una mujer y su hija heridas luego de volcar y dar al menos cinco tumbos cerca de Trelew

El violentísimo accidente sucedió antes de las 17 en un sector de lomadas, declives y curvas, y las víctimas, que tripulaban un Chevrolet Cobalt blanco, fueron identificadas como Leticia Ortega (40) y Ema, su hija de 7 años. Ambas viajaban con el cinturón de seguridad y quizás eso les salvó la vida, a pesar de que en el caso de la conductora se quejaba muchísimo de dolores en las piernas, en la columna y en uno de los costados del cuerpo, al momento en que los bomberos pretendían liberarla del vehículo.

La nena viajaba en el asiento posterior del coche y aparentemente además de golpes en diferentes partes del cuerpo, tenía un brazo lesionado. Al igual que su madre estaba consciente y muy asustada.

El vehículo volcó durante unos 100 metros, según estimó un camionero que fue el primero en llegar al sitio del accidente.

«Vi que había valijas tiradas en el camino y me pareció raro que hayan dejado un auto volcado. Por eso paré, fui a ver y estaban las dos personas adentro (del coche)», contó el hombre que hacía el trayecto inverso, hacia la zona de Comodoro Rivadavia.

-¿Cómo las vio?, se le consultó entonces. «Estaban a los gritos. Llenas de tierra», describió. ¿No contó la conductora por qué había despistado? se insistió. «No, y no le pregunté porque la vi mal. Muy lastimada», dijo.

Luego con respecto a la nena indicó: «Ella hablaba, sabía de dónde venía y hacia dónde iban. Ellas son de Puerto Deseado e iba para Puerto Madryn», señaló.

Sobre el final, al revelar que él también fue bombero en un pueblo del interior de la provincia, de El Maitén, calculó que el coche hizo unos cien metros volcando por un terreno irregular, con lomadas y declives pronunciados, entre el asfalto y el alambre perimetral de un establecimiento rural que hay en ese sector de la Ruta 3.

El encargado de la cuadrilla de bomberos que liberó a la mujer del auto, aseguró al hablar con EL CHUBUT en el lugar del siniestro que «estaba bastante atrapada, pero por suerte se podía comunicar con nosotros y se la pudo extraer después de trabajar varios minutos, dado que la estructura del vehículo quedó prácticamente desarmada (por el vuelco)», explicó el oficial Vistoso.

-¿Ella se quejaba de algún dolor en especial? se le preguntó a Vistoso. «Sí. Tenía mucho dolor en la columna y en las extremidades», clarificó, al confirmar por otro lado que la nena presentaba un cuadro mucho mejor que el de la madre. Hasta anoche, la Policía no informaba oficialmente cuál era el estado de las víctimas. Sobre todo el de la conductora del automóvil, a quien se la vio muy lesionada en la parte baja del cuerpo y en la zona lumbar.