La Municipalidad se reúne con presidentes vecinales para coordinar el «Plan Calor»

El programa se extenderá por tres meses, hasta el 20 de septiembre, para lo cual se realizará durante esta semana un reempadronamiento de beneficiarios a través de encuestas domiciliarias.

Desde el organismo capitalino se aclaró que la provisión de gas y leña se realiza de manera ininterrumpida durante todo el año a las familias que lo necesitan, no obstante lo cual la implementación formal del «Plan Calor», que se financia con aportes provinciales y fondos municipales, es en época invernal.

El «Plan Calor» tiene el objetivo de «brindar ayuda directa a todos aquellos usuarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica y no cuenten con los medios suficientes y necesarios para adquirir por medios propios los recursos indispensables para calefaccionar el hogar en época invernal», explicaron el subsecretario de Desarrollo Humano y Comunitario, Matías González; y el director general de Desarrollo Humano y Comunitario, Lisandro Germán Toledo.

El reempadronamiento se realizará mediante una encuesta socioeconómica y un informe social que determine los siguientes requisitos: que el solicitante cumpla con toda la documentación requerida por la Secretaría de Familia y Promoción Social de la Municipalidad de Rawson; que la vivienda del solicitante no cuente con la conexión a la red de gas natural o se encuentre sin el servicio de suministro; que el grupo familiar no posea ingresos superiores a 1,5 salario mínimo vital y móvil; y que en caso de convivencia con capacidades diferentes o adulto mayor no deberá superar los tres salarios mínimos vitales y móviles.

El programa establece entregas periódicas de cargas de tubos de 10 kilos de gas natural, como también cargas de 35 kilos de leña. La coordinación y administración estará a cargo de un responsable de la Secretaría de Familia quien llevará los registros, encuestas, documentación y control de cargas.

Desde el organismo se aclaró que la prestación estará supeditada a otros programas provinciales o nacionales que tengan como fin brindar una ayuda ante la falta de acceso al servicio de gas natural, como por ejemplo el «Programa Hog.Ar».

Además se indicó que toda la documentación referida a los usuarios del programa municipal «Plan Calor» será elevada a Anses a fin de ser evaluada para determinar la incorporación en el programa nacional «Hog.Ar» de ese organismo, como también será utilizada para incluirlos en otros programas de índole nacional o provincial que, en calidad de ayuda-subsidio, busque paliar esta problemática.

Será responsabilidad de la Municipalidad la determinación de la cantidad de cargas por grupo familiar, así como la coordinación entre la Secretaría de Familia, Obras Públicas y la Dirección General de Asociaciones Vecinales los operativos necesarios para la búsqueda de tubos y la correspondiente carga en la empresa prestadora del servicio; además será obligación municipal buscar las alternativas posibles para facilitar a los usuarios el traslado de los mismos.

Además se establecerán centros de acopio y distribución de los recursos de gas y leña, entre otras tareas de coordinación del plan.