Griffiths desmintió versión del municipio sobre el servicio brindado a una usuaria

Explicó que la reconexión se realizó el viernes pasado y que la entidad se rige a través del Decreto 380 donde se estipula que los casos de vulnerabilidad social deben ser asentados por el municipio a través de la firma de un funcionario de primera línea, cuestión que no pasó en este caso.

«Es un tema muy delicado porque durante muchos años se ha trabajado arduamente en la problemática de la salud de la gente. En este caso para desterrar la palabra ‘discapacitado’ y transformarla en algo integrador como es el concepto ‘capacidad diferente’. Por eso el operativo me parece totalmente inoportuno y de gran bajeza porque se utiliza un caso así para hacer política», aseguró Griffiths.

Remarcó que «la secretaria de Familia falta a la verdad respecto a lo que se ha gestionado. En la Cooperativa se trata a los usuarios por igual porque es uno de los principios del cooperativismo».

Afirmó que «más allá de lo expresan por gacetilla, yo a esta persona no la conocía. Como es asociada, por sistema interno se le respondió y el día viernes el equipo de la Cooperativa le restituyó el servicio. Posterior al corte por falta de pago, nunca quedó sin el servicio». Catalogó como falaz la información brindada por la Municipalidad de Rawson y aseguró que «nos perturba saber que tenemos esa respuesta del Ejecutivo porque es un tema muy sensible».

DECRETO 380

El Presidente de la institución explicó que en el caso puntual de discapacidad hay normativa nacional y provincial «pero en la Cooperativa se aplica el Decreto 380 que es para las personas que tienen capacidades diferentes y vulnerabilidades sociales como pueden ser individuos con inconvenientes económicos, mucha gente viviendo en una misma casa o aspectos que necesita la asistencia del Estado».

En estos casos específicos y con consumos de energía igual a menor a 100 KW por mes, se podrá acceder al beneficio. «Para ello interviene el municipio, coteja la boleta y hace un listado con beneficiarios que actualmente es de 25 personas por mes. Nosotros recibimos esa boleta y dejamos el haber a favor del asociado. A su vez, le informamos a la provincia, y la provincia nos devuelve 20 pesos por cada uno de los asociados pero el resto de las boletas, que ronda los 800 ó 1000 pesos, lo paga la Cooperativa», manifestó.

«Cuando se trata de pagar plata de los asociados por cuenta del Consejo de Administración, nosotros necesitamos como mínimo que esté firmado por un secretario de primera línea o por el intendente porque se trata de plata de la gente. Como entidad no podemos tomar esta decisión unilateralmente. Tenemos que tener una firma respaldatoria para que efectivamente hagamos un manejo responsable de los fondos de los asociados. Por ello reclamamos una firma del titular del área», subrayó.

En este contexto dijo que en este caso puntual la asociada está incluida dentro del Decreto 380, normativa que se trabaja en conjunto con la Municipalidad. «Como había tenido excesos de consumo, estaba pagando las facturas. Evidentemente durante este tiempo no las pudo pagar y por eso el corte del suministro. Subsanado este asunto, la asociada tiene el servicio desde el día viernes», recalcó.

Igualmente «siempre le pedimos al asociado que se acerque a la Cooperativa para dejar un registro en nuestra institución para colaborar en la gestión del municipio. Acá no hay banderías políticas ni intereses personales. Nosotros no queremos confrontaciones ni este tipo de discusiones -aseveró-. Llegado el invierno queremos discutir temas importantes como qué vamos a hacer con la gente que no tiene gas y se tiene que calefaccionar con energía. Me parece que hay que estar en esos temas en vez de hacer titulares con mentiras».

Finalmente, Griffiths contestó las acusaciones que se le endilgaron sobre sus raíces justicialistas. «Leí que había cuestiones de fondos políticas sobre apreciaciones de mi persona. Quiero cerrar el tema diciendo que mis pensamientos siguen siendo los mismos desde mi concepción. Yo le doy explicaciones a la gente con mi trabajo», concluyó.