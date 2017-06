ARREGLOS EN LA RUTA 7

Esta absurda obra vial viola todas las normas de seguridad en materia de tránsito al hacer un cruce a nivel sobre la ruta, a escasos 50 metros de la curva y sobre la existente línea amarilla doble, para que los camiones de la empresa hormigonera puedan ingresar a la planta.

Dicho sea de paso y si de irregularidades se trata, los propietarios de la misma se han apropiado sin que nadie diga nada y a la vista de todo el mundo, de una importante fracción de terreno de aproximadamente 2.000 metros cuadrados que son espacio público por corresponder a una calle, y al que han cercado con alambrado perimetral y forestado con álamos, al fin una buena.

Los empleados de Vialidad Provincial a los que he consultado al respecto y que están trabajando en el lugar, dicen lisa y llanamente que lo que están haciendo es una estupidez; obviamente nadie está dispuesto a decir su identidad, no los culpo.

Por esta ruta provincial circulan diariamente entre 8.000 y 10.000 vehículos, tráfico que indudablemente se verá incrementado a partir de la terminación de las obras de ensanche actualmente en ejecución. Para todos ellos esta obra mal planificada representará un grave riesgo, y si ocurriese un accidente, la responsabilidad del mismo recaerá sobre la Provincia, o sea sobre todos los ciudadanos chubutenses y no sobre el funcionario irresponsable que proyectó esta aberración infringiendo todas las normas. Lo correcto sería hacer una rotonda bien hecha en la zona de cinco esquinas, donde el tránsito es cada vez más intenso; allí los camiones hormigoneros podrán hacer el retorno e ingresar a la planta sin tener que cruzar la ruta en un lugar tan peligroso.

Sería interesante, casi imprescindible, que algún funcionario de Vialidad Provincial salga a dar una explicación acerca de la amenaza que va a representar esta obra.

Eso sí, no olvide de colocarse el cinturón de seguridad o será multado por irresponsable.

Mario Basile

DNI. 11.073.626