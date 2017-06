Municipio de Comodoro informó que sobrante de donaciones se destinará a otras localidades

Todo tipo de elementos fueron enviados para atender a víctimas del terrible temporal, pero todo no fue repartido.

El secretario de Economía Finanzas y Control de Gestión de Comodoro Rivadavia, Germán Issa Pfister, subrayó que «se trabajó de una manera muy ordenada y transparente, respondiendo a la urgencia y las necesidades que iban surgiendo en el momento». Detrás de él aparecen, en las fotos difundidas por el propio municipio, los bultos cubiertos con nylon de color negro, mientras que en las fotos que hicieron llegar comerciantes de la Comarca Andina preocupados por el destino de las donaciones, aparecían en el mismo lugar sin estar cubiertas.

Por su parte, el subsecretario de Coordinación y Economía, Juan Khouri, reconoció que «lo que quedó en el Predio Ferial es ropa y calzado, el cual será destinado al interior de la provincia porque en Comodoro ya no es requerido».

El funcionario destacó que «cuando decidimos cortar con las donaciones, trasladamos la mercadería a los depósitos municipales desde los cuales seguimos abasteciendo a las personas que lo necesiten.

En el predio quedó un stock muy importante de ropa y calzado que estamos distribuyendo de a poco, pero tenemos pensado entregarlo en el interior de la provincia, ya que actualmente no hay demanda en nuestra ciudad».