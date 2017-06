La UE repudió las detenciones de opositores a Putin

"La detención de cientos de manifestantes pacíficos y la violencia usada contra ellos por las autoridades rusas en Moscú, San Petersburgo y otras ciudades amenazan las libertades fundamentales de expresión, asociación y reunión" alertó el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en un comunicado.



Según la UE, estos derechos están "consagrados" en la Constitución rusa y por ello esperan que sean "protegidos y no erosionados", según consignó la agencia de noticias EFE.



En la comunicación, la UE se mostró confiada en que las autoridades nacionales rusas se atengan "completamente" a los compromisos internacionales que el país ha hecho en el Consejo de Europa y en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y libere "sin demora" a los manifestantes o a aquellos que ejercitaron sus derechos.



Durante la jornada de ayer, miles de manifestantes fueron reprimidos y detenidos en Moscú, San Petersburgo y otras ciudades de Rusia en una protesta contra la corrupción del gobierno de Putin convocada por el líder de la oposición, Alexei Navalni.



El líder opositor no llegó a participar de las protestas ya que fue detenido ni bien salió de su casa ayer por la mañana y a última hora se supo que fue condenado a 30 días de cárcel por reiteradas violaciones de la ley en las reuniones públicas.



Esta es la segunda detención del líder opositor, que quiere presentarse como candidato a presidente en 2018, en lo que va del año.



En marzo pasado, alrededor de mil personas fueron detenidas en una ola de protestas en todo el país, muchas de las cuales fueron luego condenadas a penas de arresto.



El propio Navalny pasó dos semanas arrestado por celebrar una marcha no autorizada que se dirigía especialmente contra el primer ministro Dmitri Medvedev, a quien acusó de corrupción en un video difundido por las redes sociales.



Las autoridades rusas afirmaron ayer que las movilizaciones de Moscú no siguieron el trayecto aprobado y que se trataba de una "provocación".