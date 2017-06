Con un importante marco de público se realizó el Festival de Box en El Hoyo

Las peleas de semifondo y fondo fueron a 4 round por un minuto de descanso mientras que el resto de tres minutos por uno.

RESULTADOS

-Rocío Cayuleo (Epuyén) vs Karen Manquel (Rw): Ganó Cayuleo por knockout en el 1º round.

-Oscar Sfeir (El Hoyo) vs Luis Villarroel (Esquel): Ganó Sfeir por puntos.

-Alexis Flores (Villa la Angostura) vs Santiago Roth (Picun Leufu): Ganó Flores por puntos.

-Miguel Albornoz (Lago Pueblo) vs Luis Ayala (Villa la Agostura): Ganó Albornoz por Knockout en el 1º round.

-Sepúlveda (Rw) vs Héctor “El Chino” Antin (El Bolsón): Ganó Sepúlveda por puntos.

*Pelea de semi fondo:

-Brenda Gonzalez (El Hoyo) vs María Velázquez (Rw): Ganó González por puntos.

*Pelea de fondo:

-Fernando Huanque (Picun Leufu) vs Juan Braida (Villa la Angostura): Ganó Huanque por puntos.

La pelea exhibición tuvo como protagonistas a los pugilistas Jairo Campos (Picun Leufu) vs José Rojas (Villa la Angostura).

Finalizado el programa se procedió a la entrega de premios, con el acompañamiento de autoridades invitadas: Héctor Lucid, coordinador de boxeo en la provincia, Roberto Vidal fiscal de la Federación de Box, concejales, coordinadores de áreas del municipio.

El intendente a cargo, Daniel Cárdenas, quien no pudo asistir por razones de salud, hizo llegar sus felicitaciones y deseos del éxito para el festival.

Desde la organización se agradece el apoyo de comercios de la localidad que a través de sus auspicios hicieron posible la concreción del evento, como así también a las personas que colaboraron, además de padres de alumnos de la Escuela Municipal de Box, personal de Deportes y de otras áreas municipales; dentro de los agradecimientos se destacó especialmente a Horacio Artero y Gustavo Millafil en la locución.