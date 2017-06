Vecinos del B° Lennart Englund reclaman entrega de leña del Plan Calor

“Si es un municipio de puertas abiertas hay que atender a los vecinos como tiene que ser, tienen que dar una solución”, dijo José Calfín, vecino del Lennart Englund, quien reconoció que “habitualmente reclamo leña para los ancianos y discapacitados, que son las personas que más la necesitan porque están postradas en la cama”.

Comentó que “a diario los vecinos que llevan los nenes a la escuela tienen que estar haciendo fuego a las 6 o 7 de la mañana para calentar el ambiente o cocinar algo y hasta ahora no vemos solución. En la mesa de entrada de Acción Social nos atienden bien pero quienes tienen que poner la cara nos esquivan”.

Agregó que “hace un mes que estoy peleando para que le den un palo de leña a mi madre. Tuve que presentar certificado médico, certificado de discapacidad, y 15 días atrás, cuando me dijeron que estaban por llevar la leña, justo se les pinchó la camioneta, y después se les rompió. Tengo un nene que estoy criando solo pero estoy reclamando por mi vieja que sufre discapacidad. También uno ve la situación de los vecinos, de la gente que está postrada y no puede conseguir un palo de leña. Me crié en el barrio y sé que hay muchas madres solteras con hijos, a las que les llevan un palo verde que no pueden ni hachar”.

Para Calfín, “la secretaria de Promoción Social es la que tiene que dar respuesta pero nosotros tenemos que andar buscando a los concejales o a otros funcionarios para que ellos nos den alguna respuesta”.

EL CAMBIO QUE NO LLEGo

“Yo participé de la campaña de Ongarato, me caminé los barrios por todas las propuestas que se hicieron. Quería una mejora en el barrio y de los 500 que seremos capaz que 250 votaron por Ongarato. Ahora se viene la campaña y no sabemos si están guardando la leña para repartirla en agosto. Hay mucha gente que necesita leña en estos días, yo puedo subir al cerro y cortar algún sauce, pero las mujeres no pueden estar juntando ramas entre el arroyo para calentarse. Ojalá que se pongan las pilas en Promoción Social, ojalá que el Intendente se ponga las pilas”.

Alejandra Castro por su parte dijo que “es lamentable tener nenes chicos y salir a pedir por favor que alcancen la leña. Vamos a terminar el invierno y la leña no va a haber llegado”.

También advirtió que “hay gente que necesita víveres y no se los dan. Dicen que desde las 7 de la mañana entregan víveres pero cuando viene la gente no se los entregan.

Nosotros vinimos por una respuesta pero la respuesta fue darnos vuelta la cara. Necesitamos que Acción Social camine el barrio, que se fije en las necesidades que tienen los vecinos, la situación de las casas. Los otros días se volaron techos y desde Acción Social no pasó nada”.

“Tenemos en el barrio muchos abuelos y madres solas que necesitan ayuda –continuó diciendo Castro-.Decidimos venir los vecinos más jóvenes en representación de la gente anciana o discapacitada del barrio. Necesitamos una solución del Municipio y acudimos a la solidaridad de la gente, si alguien puede prestar un camión para acercar la leña que se necesita”.

LISTADOS PARA LA LEÑA

Cecilia Pailacura, también vecina de este sector, consideró que las autoridades de la Secretaría de Promoción Social “no están capacitados para el puesto que ocupan. Ingrid Iglesias no concurrió nunca a las reuniones y ahora nos dio vuelta la cara. Ya nos anotamos en 4 o 5 listados diferentes por el tema de la leña y la solución no llega. Nos anotamos en Acción Social, en la Municipalidad, con la asistente social, en el barrio. Hoy vinimos todos hasta acá y ella se escondió en su oficina. Así que pienso que no está capacitada para llevar adelante esta tarea. Encima, cada vez que se acerca alguien a preguntar si llegó la leña o los alimentos se hace la enojada y habla mal a la gente”.