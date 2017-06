Se mató en un vuelco cerca de Río Pico la ex intendenta de Gobernador Costa, Marcela Amado

Otras dos personas que la acompañaban sufrieron lesiones de distinta consideración.

El trágico suceso se registró momentos antes de las once de la mañana en una recta de la ruta provincial 19 que une Gobernador Costa con Río Pico. Fue justamente a unos 10 kilómetros de esta localidad en donde la camioneta Chevrolet Blazer perteneciente al Instituto Provincial de la Vivienda despistó y posteriormente dio al menos tres tumbos quedando tumbada sobre uno de sus costados a un costado de la cinta asfáltica.



En ese vehículo, según se supo, viajaban hacia Río Pico la conductora del mismo, una mujer de cerca de 50 años que sufrió lesiones de distinta consideración y aún estaría hospitalizada, la víctima fatal y otra persona de la que la Policía no brindó demasiados detalles que también habría resultado herida.

Amado tenía 46 años y fue intendenta de Gobernador Costa entre 2007 y 2011, era militante del partido de Das Neves y ayer acompañaba a una delegación del IPV a Río Pico. Cuando llegaron las autoridades al lugar del siniestro ya estaba fallecida.

Dicen que en una de las vueltas que dio el vehículo la aplastó luego que saliera despedida del mismo al no llevar colocado el cinturón de seguridad.