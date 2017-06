Promulgaron la campaña de concientización «No uses el celular mientras manejas»

Este programa abordará todas las problemáticas relacionadas a la conducción y los peligros del uso simultáneo de telefonía móvil o cualquier aparato electrónico que desvíe la atención y disminuya los reflejos del conductor.

Para ello dispone la normativa que, «el órgano de aplicación y coordinación será la Dirección General de Protección Ciudadana y Tránsito».

El objetivo del programa «No uses el celular mientras manejas» es «concientizar sobre los peligros que implica, para el tránsito y la vida de las personas, el uso de celulares al conducir, ya que aumenta significativamente la posibilidad de accidentes», define el artículo tercero de la ordenanza.

Para ello «este programa implementará una campaña de concientización y difusión en todos los medios de comunicación disponibles y futuros. (Tv, Radios, Periódicos, Medios digitales, etc.), como así también la entrega de folletería a la población», reza el artículo cuarto de la ordenanza promulgada.

Y define en el punto 5ø que, «quedará bajo la responsabilidad de la Dirección de Prensa y Difusión la promoción del programa «No uses el celular mientras manejas», como así también todas las campañas de difusión que se consideren pertinentes». Finalmente determina que «los gastos que demande la aplicación de la presente Ordenanza se aplicarán a la partida correspondiente».