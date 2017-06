López Salaberry cuestionó que enviaron a juicio a Bortagaray con una «acusación que no existe»

En una entrevista con EL CHUBUT, López Salaberry pidió el sobreseimiento de Bortagaray al entender que hubo «irregularidades» en el desempeño de los tres fiscales que actuaron en la causa. Dijo que la decisión de Servent es «inconstitucional» porque «no existe» acusación en su contra de su defendida. Esgrimió que ninguno de los fiscales de la causa realizó ni firmó la debida acusación, a pesar de que la defensa los intimó a hacerlo.

«Correspondía dictar un sobreseimiento, como obliga el procedimiento, por cuanto ninguno de los fiscales había presentado acusación», sostuvo López Salaberry quien alertó que este precedente pone en riesgo «las garantías constitucionales de todos los ciudadanos».

-¿Por qué insiste con qué Bortagaray debe ser sobreseída?

-Me sorprende la forma en que se ha llevado adelante el procedimiento, independientemente que lo central estaba en la propia declaración de Bortagaray de que nada tenía que ver en el siniestro y que lo que se pretendía era aportar elementos para la investigación tratando de encontrar a los verdaderos culpables. Esto no fue posible por la propia posición de la Fiscalía.

-¿Pero la propia Fiscalía no expresó su posición?

-Estamos en un proceso con un tercer fiscal y la denominada acusación fue realizada y firmada por una funcionaria de la Fiscalía violando lo dispuesto en la Constitución Provincial y en el Código Procesal.

-¿En qué se basa la decisión de la jueza Servent?

-Cuando lo jurídicamente correcto era dictar el sobreseimiento de los imputados en la causa, la jueza, basándose en un fallo del año 2002 del Superior Tribunal de Justicia y en instrucciones del Procurador General Jorge Miquelarena, que le daba facultades a sus propios empleados, que pueden no ser abogados, permitiendo la delegación de los funcionarios elegidos por el Consejo de la Magistratura y aprobados por la Legislatura, consideró válida una acusación firmada por una funcionaria, en este caso abogada, sin intervención alguna del fiscal el qué, por otra parte, había hecho caso omiso de la intimación.

-¿Existen antecedentes de este tipo?

-Esto es muy grave, no sólo no existe provincia alguna, ni tampoco la Justicia Federal, que admita esta situación sino que aquí se tiran por tierra todas las garantías constitucionales fundamentales. Si esto continúa estaremos en presencia de un caos, lo que intentaremos impedir llegando hasta las últimas instancias.

-¿Sostiene que la detención de Bortagaray fue ilegal?

El primer fiscal había ordenado la detención de Bortagaray, luego de varias horas del siniestro, sin orden del juez y sin dar los fundamentos para la detención, sin motivarla. Esto determinó que la jueza interviniente calificara de irregular la detención frente a nuestro planteo.

-¿Existe esa figura en el Código Penal?

No, las detenciones son legales o ilegales y ésta, según su concepto, era ilegal. Por eso fue efectuada una denuncia que por el momento fue desestimada por el fiscal Baez.

-¿Por qué su cliente recusó al segundo fiscal?

-Según las propias palabras del fiscal y por lo que se nos había manifestado en mesa de entradas de la Fiscalía con anterioridad, cuando se solicitó una entrevista con él, de que estaba de licencia por una causal psiquiátrica. Por esa razón, y porque no constaba el alta médica, es que se presentó motivadamente la recusación. El sentido común lo imponía.

-Pero lo denunciaron ante el Colegio de Abogados.

-La fiscal jefe de Trelew no hizo lugar a la recusación y mandó las actuaciones al Colegio de Abogados para que se analizara la conducta del defensor por el Tribunal de Disciplina, pese a que se había planteado un recurso de revisión, como autoriza el código, por ante el Juez. Lo cierto es que la jueza Servent hizo lugar a la recusación, revocando la anterior determinación del Ministerio Público Fiscal, pero por una razón distinta, por considerar que existía una «enemistad manifiesta del fiscal hacia la defensa».

-¿Va a dar las explicaciones correspondientes?

-Lo cierto es que por haber utilizado un recurso del código, y en nombre de mi cliente, se me iniciaron actuaciones en el Colegio de Abogados lo que, a mí entender, resulta totalmente arbitrario y afecta al ejercicio profesional.

-¿En qué terminó esta recusación?

-Dado que el fiscal aceptó tal conclusión, de una manera sugestiva, la cuestión quedó cerrada, no obstante haber quedado abierto un tema no dilucidado. Y es que algunos miembros del Poder Judicial entienden que no se puede conocer las causales de las licencias de los magistrados porque, supuestamente, se estaría violando un secreto profesional.

-¿Cuál fue el desempeño de Miquelarena en la causa?

-Me resulta totalmente arbitrario que el tercer fiscal fuera designado directamente por el procurador Miquelarena, sin notificación a la defensa y precisamente a alguien que tiene antecedentes de vida en la localidad de Dolavon por varios años y relaciones directas con aquellas personas que han participado en varios cuestionamientos a quien fuera la presidenta de la entidad, Patricia Bortagaray.