García Blanco pasó la requisitoria de los diputados y hoy podrían aprobar su pliego

La camarista se sometió a un cuestionario de un centenar de preguntas formuladas por los distintos Bloques parlamentarios, que atravesaron aspectos vinculados con la formación académica, experiencia profesional y la visión sobre el funcionamiento judicial y situación personal en acciones de amparo contra el Estado Provincial por reclamos de haberes. «Me siento absolutamente capaz y pienso que puedo ser un aporte positivo», dijo la funcionaria judicial además de enfatizar su pasión por la labor judicial y su actividad en distintos fueros.

Expuso en detalles su patrimonio conyugal y valores económicos, del funcionamiento del STJ provincial y el proceder sobre prórrogas de sentencias. También habló sobre las demoras en amparos en situaciones que demandan prontitud.

INDEPENDENCIA JUDICIAL

García Blanco expuso criterios de independencia judicial y que los jueces deben atenerse a formular sentencias y no emitir opiniones. Consideró, sin demasiadas precisiones, que debía revisarse la proporcionalidad en materia de Porcentualidad Salarial y sostuvo la importancia y necesidad de establecer fueros y juzgados propios en materia de casos de violencia de género y familiar. Planteó oposición a que ningún trabajador y menos los jubilados tengan que pagar Impuesto a las Ganancias e indicó que «el salario no es ganancia». Y expuso con reparos sobre la publicidad de ingresos salariales de organismos estatales por razones de seguridad pública.

RECLAMO SALARIAL

Sobre impulsar acciones contra el Estado Provincial por reclamos salariales de funcionarios y magistrados judiciales, aseguró que «yo no litigo, lo hace mi abogada», para fustigar las quitas, espera dilatada e incumplimiento de un convenio con la provincia. «No litigué en causa propia», respondió ante la consulta del diputado Manuel Pagliaroni quien disponía del informe de Fiscalía de Estado sobre el cobro de honorarios como abogada.

Replicó como «pregunta equivocada» otra consulta sobre haberse declarado incompetente en la causa por desaparición del poblador Iván Torres y puso a disposición de los legisladores las sentencias de fueros provincial y federal, precisando cuál fue su intervención respecto de la competencia provincial.

«Las ideologías y opiniones tienen que quedar en el perchero junto con el saco y la cartera», respondió enfáticamente tras insistir en su criterio jurídico de ajustarse al análisis de los hechos y pruebas para resolver, produciéndose un contrapunto con el diputado Eduardo Conde que insistía en el rol judicial y propios criterios de interpretación de la realidad.

ABERRACIONES

Juzgó como «aberrantes» los delitos considerados de «Lesa Humanidad» atento a históricos holocaustos y graves situaciones contemporáneos que ocurren en el mundo (Medio Oriente). Se manifestó de acuerdo con el fallo en disidencia del Dr. Lorenzetti sobre la aplicación del 2x1 en favor de genocidas.

Tras un cuarto intermedio, dejó en claro que no acepta el delito sexual, «tengo dos nietos y dos hijos» y sostuvo que no debe existir ninguna insignia religiosa en las salas de audiencias, salvo la bandera nacional «para que el judiciable vea que no hay preferencias».

«FUE AGOTADOR»

Una vez terminada la sesión que se prolongó por más de cuatro horas, García Blanco reconoció que fue agotador. «Ellos deben estar acostumbrados, yo tengo un trabajo intelectual pero no quiero emocionarme ahora por ser una mujer la que estrena este nuevo sistema de selección», dijo la camarista.