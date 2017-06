Críticas a Donnet por expresiones acerca adel rol de las mujeres

Ante los diputados, la postulante al máximo órgano de Justicia de Chubut criticó las declaraciones del actual ministro, quien el año pasado aseguró que «la presencia de la mujer oxigena mucho, pero se debe preparar porque no deja de ser mujer y tiene las responsabilidades de la casa, hijos, estudio». García Blanco opinó que esta postura «retrograda el rol social de la mujer. Espero que haya reflexionado sobre esta desafortunada apreciación», anheló.

De todos modos, García Blanco dejó en claro que «conozco al doctor Donnet, es de Comodoro y pienso que es una buena persona. Espero que haya reflexionado sobre esta desafortunada apreciación, pero como jueza realmente me he sentido lesionada».