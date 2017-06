Torres desistió de su precandidatura a diputado «para fortalecer Cambiemos»

Mediante un comunicado, Torres confirmó anoche que «luego de analizar las alternativas dentro del espacio político que integro -el PRO- y en la búsqueda de una resolución que muestre a la sociedad que Cambiemos vino realmente a modificar la manera de hacer política, esa política viciada que durante muchos años estuvo de espaldas a la gente, decidí ceder el primer lugar de la lista de candidatos a diputados nacionales, en busca de la unidad que demanda la actual coyuntura política».

Más adelante, el joven dirigente macrista sostuvo que «la ciudadanía exige a la clase política que trabaje para solucionar los problemas que los vecinos de a pie enfrentan todos los días, y mal podríamos tener la cabeza en trabajar para nuestros conciudadanos si nos estamos desangrando en una interna durante 60 días en vez de unir fuerzas».

Por eso, dejó en claro que «ante un escenario electoral que muestra un espacio político como el del justicialismo, que pretende trabajar para regresar a un pasado al que no queremos volver, desde Cambiemos debemos mostrar que somos distintos, que no anteponemos nuestros intereses personales por sobre los del conjunto».

Dijo estar convencido de que esta decisión puede evitar un desgaste innecesario, y «la tomo con el fin de lograr que nuestro espacio político que encabeza el presidente Mauricio Macri a nivel nacional, se fortalezca y pueda encarar las elecciones generales con la unión necesaria para responder a las necesidades del pueblo argentino».

«Espero que mi definición sirva para que la lista pueda ser encabezada por otra figura representativa de nuestro espacio -continuó Torres- y que sume además a un/a dirigente de nuestro sector, logrando una fórmula representativa de nuestra manera de ser y de pensar. Por mi parte, seguiré aportando desde el lugar que me toque y trabajaré con todas mis fuerzas para que nuestros candidatos lleguen al Congreso y para que Chubut logre las respuestas a las demandas sociales y económicas que esta provincia se merece».