Escuela 50 festeja sus primeros 40 años con fiesta en el Gimnasio Nº 3

Las alumnas de 6º grado Abril Antichipay y Martina Racheff; de 4º grado Ramiro Racheff, junto a su padre Jorge, visitaron el diario para invitar a ex alumnos, ex docentes y demás ex trabajadores de la institución a firmar un pergamino que quedará como un lindo recuerdo para la escuela.

«Invitamos también a que vayan autoridades del Ministerio de Educación, al intendente», añadieron.

El acto dará inicio aproximadamente a las 9, con bailes, canciones, y el relato de la historia del establecimiento educativo, cómo se fundó y su actualidad. Será «una fiesta que vamos a compartir con todos», explicaron las visitantes, quienes recordaron que la escuela cuenta con una matrícula de unos 300 alumnos, en los turnos mañana y tarde, y que la directora es Claudia Brunetti y la vice Elizabeth Bustos.

PEDIDO DE GIMNASIO Y COMEDOR

Los visitantes comentaron que la celebración tendrá lugar en el Gimnasio Nº 3, «donde hacemos nuestras actividades recreativas y actos, pero cuando está ocupado lo tenemos que hacer en el SUM de la escuela, que es muy chiquito». En ese sentido, los padres estarían interesados en solicitar a las autoridades correspondientes la necesidad de construir, tanto un gimnasio para la escuela, como la construcción de un nuevo comedor, al que actualmente asisten una importante cantidad de chicos a almorzar.