Cristina Kirchner anuncia si será candidata a senadora

A 24 horas de la fecha límite para la inscripción de los frentes y alianzas partidarias que competirán en las PASO, el peronismo bonaerense junto a los partidos aliados al kirchnerismo viven momentos cúlmines porque hay diferentes posibilidades en la ingeniería electoral y hasta el último instante se mantendrá la incógnita de que si el nuevo frente incluirá al Partido Justicialista (PJ), aunque la única certeza en la que coinciden todos es que la definición la tendrá Cristina Kirchner como en tiempos pasados.



En la previa a la reunión en el Patria, la posibilidad que cobró mayor fuerza, según diferentes intendentes y fuentes cercanas a la ex presidenta, es que el nuevo frente kirchnerista no incluya al PJ bonaerense y por lo tanto el partido justicialista provincial con casi 80 millones de pesos de recursos y toda la liturgia quedaría en manos del ex ministro a Interior y Transporte Florencio Randazzo, quien lanzó su propio espacio 'Cumplir' con la intención de competir dentro de las internas primarias.



Esta maniobra jurídica electoral que haría el kirchnerismo para evitar las primarias abiertas con Randazzo se reforzó tras una carta que le envió el PJ bonaerense al ex funcionario nacional en la que le informa que puede participar dentro del partido como afiliado y al mismo tiempo sostiene que algunos partidos que integraban el Frente para la Victoria en el 2015 constituirán una nueva alianza.



En el raid de reuniones de los intendentes peronistas para evitar que triunfe la idea de participar de los comicios sin el sello del PJ, la jornada comenzó con un encuentro entre los jefes comunales de la primera y tercera sección electoral.



Luego, ese grupo se trasladó a la sede del Frente Nacional Peronista -en Bolivar 448- para reunirse con el titular del partido provincial Fernando Espinoza, quien previamente mantuvo un encuentro con Cristina Kirchner, según trascendió.



Desde allí, los intendentes Gustavo Menéndez (Merlo) y Juan de Jesús (La Costa) junto a Espinoza se fueron caminando un par de cuadras hasta el Palacio Raggio -Bolivar y Moreno- donde los esperaba Randazzo, con quien se reunieron para llevarle la misma propuesta que hace más de un mes propuso Cristina Kirchner: la lista de unidad, la que en reiteradas oportunidades el oriundo de Chivilcoy rechazó.



Sin definiciones y con un marcado desánimo porque los intendentes observan como han perdido terreno a la hora de las tomas de decisiones, se realizó la reunión de la Comisión de Acción Política del PJ bonaerense más intendentes y el diputado camporista Eduardo de Pedro en la sede nacional de Matheu 130, en el tercer piso, ya que en el quinto está todo preparado para recibir los avales de los frentes que quieren participar dentro del PJ.



En la mesa de discusiones de los intendentes peronistas estuvieron: Julio Pereyra (Florencio Varela), Verónica Magario (La Matanza), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Santiago Magiotti (Navarro), Ariel Sujarchuk (Escobar), Patricio Mussi (Berazategui), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Juan Ustarroz (Mercedes) y Walter Festa (Moreno).