Impugnan el nombre del frente electoral presentado por el kirchnerismo

Se trata de un partido local que lleva por nombre "Agrupación de Unidad Ciudadana", que se formó a mediados del año pasado.

El titular del partido, Alejandro Santecchia, confirmó que la presentación ante la Justicia se basa en el deseo de "se respete la Ley Electoral de que se respeten los nombres de los partidos".

El partido no prevé presentar candidatos en los próximos comicios, aunque de todos modos realizó la presentación judicial. "No compartimos los valores que ese frente, no nos vemos representados", señaló Santecchia, quien dijo que no lo "consultaron" para utilizar el nombre.

En declaraciones que trascendieron hoy, el dirigente indicó: "Si bien es un partido local, uno tiene la aspiración de construir algo más grande".