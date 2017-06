Ibarra reunió al Comité de Emergencia para coordinar acciones ante el alerta meteorológico

Ibarra convocó a los responsables de los organismos que integran el COEM con el objetivo de “conocer cómo está cada institución, poner a disposición la colaboración municipal y repasar los recursos existentes en materia de personal, vehículos y logística para intervenir ante posibles contingencias”, precisó el intendente.

Participaron los directores municipales de Defensa Civil, Adelina Rodríguez y de Servicios Públicos, Jorge Orcesi; el jefe del Cuerpo de Bomberos Lago Puelo, Julián Cayún; el Comisario local, Hugo Melipil; el jefe de Enfermería del Hospital Rural de Lago Puelo, Mauricio Lobba; además estuvieron presentes personal del Parque Nacional Lago Puelo; de Defensa Civil Las Golondrinas; del Instituto Provincial del Agua; del Escuadrón 35 de Gendarmería Nacional, entre otros funcionarios municipales.

Durante el encuentro se analizaron las variantes climáticas de los próximos días y se elaboraron recomendaciones a tener en cuenta por la población así como los números de teléfono disponibles para comunicarse ante una eventual emergencia climática: Bomberos (100), Policía (101) o Defensa Civil Municipal (294 4499148 / 294 154 318045).

Por otro lado, se informó que si bien no existe actualmente alarma en relación a desbordes o inundaciones en la zona de Lago Puelo debido a la disminución de las precipitaciones, cualquier aviso de alerta de crecidas se efectuará mediante la difusión de un comunicado oficial y a través de las radios locales.

RECOMENDACIONES

A LA POBLACION

En caso de que esto ocurra, se solicita a los vecinos estar prevenidos y alertas, dando cumplimiento a las directivas que las autoridades del COEM impartan, tomando las siguientes medidas de prevención en caso de que las condiciones climáticas empeoren:

* Almacenar agua potable en la mayor cantidad de recipientes disponibles en la vivienda.

* Prever sistemas alternativos de iluminación como linternas, velas, etc, ante eventuales cortes de electricidad.

* Tener a mano una radio a pilas para poder estar informados de la situación y de las directivas que impartan las autoridades que conducen la emergencia.

* Si vivimos en zonas inundables deberemos, apenas recibida la alerta, colocar en lugares elevados de la vivienda colchones, ropa de cama, alimentos, artefactos eléctricos, leña y todo otro elemento que pueda ser dañado en caso de que el agua anegue el hogar.

* Cuando sea inevitable el ingreso de agua a nuestra vivienda, cortaremos en forma inmediata la energía eléctrica, a fin de evitar accidentes y cuando transitemos por áreas inundadas, se debe prestar especial atención a cables y tendidos de electricidad caídos, especialmente aquellos que están sobre alambrados y techos de viviendas.

* Cuando debamos atravesar cursos de agua, asegurémonos que no existan en nuestro trayecto zanjones, pozos o zanjas, asimismo evitemos cruzarlos cuando el agua nos sobrepase las rodillas.

* En caso de que la situación empeorara, las autorida-

des locales darán comienzo a la etapa de evacuación, debien-

do hacerlo en orden y acatando las directivas que estas impartan.

* En caso de tener familiares o amigos en áreas no inun-

dables nos dirigiremos a esos lugares, siempre que sea posible, informando de ello al personal de defensa Civil Municipal, Bomberos, Policía o cualquier institución abocada a la emergencia que encontremos en el área.

* En caso de no poder salir de nuestras viviendas, espe-

raremos la llegada del personal abocado a dicha tarea, quienes poseen medios de transporte aptos para estos fines.

* Al ser evacuados llevaremos con nosotros: documento de identidad, medicación en caso de estar tomando alguna, dinero y elementos de valor, entre otros.

* Antes de retirarnos de la vivienda soltaremos los animales que tengamos atados o encerrados.

* Es importante no atender a rumores ni tampoco difundirlos, solo daremos crédito a las noticias oficiales que provengan del COEM.