Luz y Fuerza y Gales son los que mandan

Seguidamente damos a conocer resultados, posiciones, goleadores y programación de encunetros para el día de mañana.

CATEGORIA MASTER - RESULTADOS

Mechongué 0 - Def. del Valle 2

2 de Abril 2 - Dep. Río Chubut 3

Rayo Valletano 2 - 11 Cavas 1

Círculo Policial RW 3 - Los Primos 0

Ruta 0 - Def. del Dique 0

SEC 0 - Luz y Fuerza 3

Libre: Fontana.

POSICIONES

Equipos Ptos J G E P GF GC Dif

L.y Fuerza 17 10 7 3 0 32 7 25

Río Chubut 15 10 7 1 2 30 13 17

R.Vallet. 15 10 7 1 2 26 10 16

Ruta 13 10 5 3 2 35 16 19

Def.Dique 13 11 6 1 4 19 11 8

Fontana 13 10 5 3 2 18 13 5

11 Cavas 12 10 6 0 4 27 14 13

SEC 11 10 5 1 4 19 14 5

Circ.Polic. 9 10 4 1 5 16 18 -2

2 Abril 6 10 3 0 7 15 24 -9

Def.Valle 6 10 3 0 7 11 38 -27

Los Primos 2 11 1 0 10 11 57 -46

Mechongué 0 10 0 0 10 1 25 -24

GOLEADORES

Edgar Delgado (Ruta) con 13 goles

Javier Aguilera (Dep. Río Chubut) 12 «

Hugo Mircevicht (Luz y Fuerza) con 12 «

PROXIMA FECHA -

Mañana

14.00.- Def. del Valle vs 2 de Abril (C1)

14.00.- Ruta vs Rayo Valletano (C3)

14.00.- Def. del Dique vs Círc. Policial Rw (C3)

14.00.- Fontana vs Luz y Fuerza (C4)

14.00.- Dep. Río Chubut vs SEC (C5)

CATEGORIA

SENIOR

RESULTADOS

Los Andes 2 - Dep. Gales 0.

Sedamil 0 - Central Trelew 2

Def. Quilmes 2 - Def. del Valle 1

Lácteos del Sur 2 - Dep. Chundo 2

Rayo Valletano 3 - Once Calvas 0

Mechongué 8 - Rosario Central 0

Luz y Fuerza 7 - Los Chuecos 1

Independiente «A» 3 - Independiente 3

Círculo Policial 1 - Fontana 3

Pronto Chef 4 - C. A. T. 2

Dep. Hospital 2 - Estudiantes 3

Libre: Dep Río Chubut

POSICIONES

Equipo Ptos J G E P GF GC Dif

Gales 20 11 10 0 1 30 5 25

Mechongué 19 10 9 1 0 51 6 45

R.Vallet. 18 11 9 0 2 27 8 19

L.y Fuerza 17 11 8 1 2 38 11 27

Independ. 17 11 8 1 2 32 12 20

C.Trelew 17 10 8 1 1 22 7 15

Los Andes 15 10 6 3 1 27 11 16

Estud 15 10 7 1 2 28 13 15

Sedamil 14 11 5 4 2 27 14 13

Fontana 14 10 6 2 2 22 10 12

Pronto Chef 13 11 5 3 3 23 21 2

Def.Valle 11 11 55 22 19 3

Independ. 11 11 5 1 5 16 22 -6

11 Cavas 10 10 4 2 4 16 21 -5

Láct.Sur 10 10 4 2 4 18 28 -10

Once Calvas 9 10 4 1 5 14 13 1

C.A.T. 7 11 3 1 7 14 27 -13

Los Chuecos 6 11 2 2 7 19 34 -15

Def. Quilmes 4 10 1 2 7 10 20 -10

Sarmiento 4 10 1 2 7 8 29 -21

Chundo 4 11 1 2 8 13 37 -24

R.Central 4 11 1 2 8 22 47 -25

Circ.Polic. 3 11 1 1 9 4 39 -35

Hospital 2 11 1 0 10 12 32 -20

Río Chubut 0 10 0 0 10 4 33 -29

GOLEADORES

Diego Santiago Obelar (Mechongué) 18 Goles

Mario Salamanca (Luz y Fuerza) 17 «

Pedro Nieto (Estudiantes) 14 «

PROXIMA FECHA - 12DA.

16.00.- Central Trelew vs Rayo Valletano (C.1)

16.00.- Sarmiento vs Def. de Quilmes (C.2)

16.00.- Dep. Chundo vs Mechongué (C3)

16.00.- Independiente vs Pronto Chef (C4)

16.00.- Def. del Valle vs Independiente (C5)

16.00.- 11 Cavas Jrs vs Dep. Río Chubut (C6)

16.00.- C.A.T vs Luz y Fuerza (C7)

16.00.- Once Calvas vs Rosario Central (C8)

16.00.- Gales vs Lácteos del Sur (C9)

Libre: Círculo Policial.

FECHA 12 - 14.00 horas

14.00.- Los Chuecos vs Los Andes (C7); 14.00.- Estudiantes vs Sedamil (C8); 14.00.- Fontana vs Dep. Hospital (C9)