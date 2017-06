Sesionó el Concejo Deliberante sin transmisión de la radio municipal

Un trabajador del medio hizo conocer ayer la medida a los concejales quienes se mostraron sorprendidos y molestos por la decisión gubernamental.

Los concejales opositores consideraron que la medida se adoptó para que la población no pueda escuchar los planteos que iba a realizar el representante del Sindicato de Trabajadores de Prensa con el uso de la banca del vecino y en la cual se plantearía precisamente el manejo político que hace de la radio el gobierno municipal y la precariedad en que se encuentra el personal, con algunas situaciones de maltrato y persecución ocurridas en los últimos meses.

También los concejales, con la única abstención de la doctora Salazar, iban a ratificar la ordenanza de los canes volteando el veto que había impuesto con gruesos yerros jurídicos y políticos la intendencia local.

El concejal del Frente para la Victoria, Héctor Ingram, dijo que “sorprende la medida porque las sesiones legislativas están acordadas en el horario de mañana para que precisamente la radio oficial municipal FM del Valle pudiera transmitirlas en directo”.

Ingram dijo que “evidentemente el tema de la banca del vecino y el veto eran dos temas donde el Poder Ejecutivo municipal no quería que la población escuchara los errores que están cometiendo en la gestión municipal”.

“Con esta determinación corremos el riesgo que no tengamos transmisión radial toda vez que al intendente (Aleuy) o a la secretaria coordinadora de gabinete (Sandra Muñoz), no le guste los temas que se tratan en el Concejo Deliberante de Trevelin”, indicó el concejal del Frente para la Victoria, Héctor “Cano” Ingram.