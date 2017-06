Matías Montesino hace su debut como profesional en el Municipal Nº 1 de Trelew

Montesino vs. Lefín será la pelea central de la noche. Se producirá encuadrada en la categoría Súper Ligero, contará con la organización de la Escuela de Boxeo que comanda Raúl «Pelado» Montesino, el auspicio de la Municipalidad de Trelew, y será fiscalizada por la Comisión Municipal de Boxeo.

Montesino cuenta con 61 presentaciones en el campo amateur y comenzará este viernes su camino en el campo rentado, con el aliento de su público.

Por su parte, Claudio Ismael Lefín, nacido en Río Negro el 10 de agosto de 1991, tiene tres peleas como profesional, sin conocer aún la victoria. Debutó en el campo rentado el 20 de diciembre de 2014 en Comodoro Rivadavia, frente a Carlos Vázquez, mientras que también se enfrentó ante Pablo Ojeda en La Pampa y frente a Diego Ponce en Mendoza.

En las otras peleas preliminares de la velada se presentarán Walter Mansilla vs. Jonathan Lizarazú, Brian Menéndez vs. Adrián Mancuche, Tamara Aguilar vs. Fernanda Severo, Pablo Tracamilla vs. Freddy Solís, Iván Castro vs. Diego Correa. Mientras que también serán parte de la velada Marcelo Gutiérrez, Brian Melián y Cristian Gaviña.

El costo de las entradas fue fijado en 100 pesos, y en el recinto se contará con servicio de buffet.

«ESTAMOS LISTOS»

«Ya estamos listos. Hace meses que venimos trabajando, estoy muy bien con la preparación de Américo Robledo. Ya llegó el momento, por lo que estoy listo para el debut», dijo ansioso Matías Montesino.

«Del rival sólo sé que peleó tres veces, que enfrentó a Vázquez de Trelew, en Comodoro Rivadavia, y nada más. Voy a salir a buscar la pelea, voy a tomar el centro del ring y voy a tratar de no dejarlo respirar. Apelo a la velocidad, pero ahora de profesional no es lo mismo. Quiero tirar y tirar durante todos los rounds, hasta que se caiga. Creo que no va a pasar del tercer asalto», afirmó confiado Montesino.

Américo Robledo, por su parte, señaló: «Es una gran promesa, parte de la camada nueva. Matías está bien preparado. No había tenido una buena preparación acorde nunca, ha llegado donde llegó por las grandes condiciones que tiene. Hoy está físicamente un poco mejor. Nos vamos poniendo a punto, todavía le falta mucho trabajo. Recién a la tercera o cuarta pelea empezaremos a ver al Matías Montesino que queremos ver, con una buena caja torácica y buena capacidad de aire. Llegamos a esta pelea en un buen momento, tanto técnico, físico, como psicológico».