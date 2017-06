Familia Muñoz acusó maltrato en procedimiento policial

Al respecto, Muñoz comentó que la Policía ingresó a su vivienda en busca de 29 mil pesos que según la orden judicial se encontraban en su domicilio, lo que fue negado por el dueño de casa. Dijo que la Policía encontró en su vivienda 3.900 pesos, dinero que había retirado del cajero, mostrando los correspondientes recibos.

Comentó que al parecer buscaban elementos para inculpar a sus hijos, que no viven en su casa. «En mi casa vivo con mi esposa y mis tres hijas. Antes vivían conmigo mis seis hijos varones, y cada vez que se mandaban una macana la Policía iba a mi casa a allanar. Ya me han allanado más de 30 veces, y no sé dónde reclamar. La misma Policía sabe que cuando mis hijos han llevado cosas robadas a mi casa, yo se las entrego. Me conocen bien. Yo antes anduve en malos pasos, pero ahora no. Tengo mi sueldo, trabajo y no necesito robar», dijo con toda franqueza Manuel Muñoz.