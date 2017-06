Coordinan con vecinalistas la puesta en marcha del «Plan Calor»

El programa establece entregas periódicas de cargas de tubos de 10 kilos de gas natural, como también cargas de 35 kilos de leña. La coordinación y administración estará a cargo de un responsable de la Secretaría de Familia, quien llevará los registros, encuestas, documentación y control de cargas.

«Comenzamos a diagramar la forma de trabajo, y es muy importante hacerlo en conjunto con los referentes barriales, que conocen la realidad de cada vecino y están en permanente contacto con cada uno de ellos», sostuvo Norma Cerrudo, secretaria de Familia de la Municipalidad de Rawson.

«La gente puede acercarse a los centros comunitarios de cada barrio y allí consultar cómo realizar el reempadronamiento. Vamos a estar trabajando en todos los puntos de la ciudad, pero haciendo hincapié también en aquéllos donde hay mayor demanda», agregó la funcionaria municipal.

Cerrudo estimó en unas 140 las familias que recibirán el plan, y destacó que las obras de instalación de gas realizadas entre el año pasado y este año ayudaron a que se redujera la demanda, sobre todo en el barrio Gregorio Mayo.

El reempadronamiento se realizará mediante una encuesta socioeconómica y un informe social que determine los siguientes requisitos: que el solicitante cumpla con toda la documentación requerida por la Secretaría de Familia y Promoción Social de la Municipalidad de Rawson; que la vivienda del solicitante no cuente con la conexión a la red de gas natural o se encuentre sin el servicio de suministro; que el grupo familiar no posea ingresos superiores a 1,5 salario mínimo vital y móvil; y que en caso de convivientes con capacidades diferentes o adulto mayor, no deberá superar los tres salarios mínimos vitales y móviles.

Los vecinos que quieran realizar los trámites deberán acercarse al Centro Comunitario del Area 25, de 18 a 20; Area 15 (Gregorio Mayo) martes y jueves de 9 a 12 y de lunes a viernes de 18 a 21. En tanto que en la Asociación Vecinal del Area 12 se reempadronarán los vecinos del sector; y los del Area 19, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 20 horas.