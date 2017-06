Aleua asumió, destacó «la fuerza» de Artero y pidió a la comunidad que cumpla con el pago de impuestos

En sus primeras definiciones como funcionario, Aleua destacó la fortaleza de la mandataria municipal para superar «los embates» que ha venido sufriendo desde la oposición, y le pidió a la comunidad, sobre todo a la que tiene recursos para hacerlo, que cumpla con la obligación de pagar sus impuestos.

El acto se desarrolló en el Foyer del Centro Cultural «José Hernández», con la presencia de secretarios, subsecretarios y directores generales de distintas áreas, concejales y vecinos en general.

Artero había designado al nuevo secretario de Gobierno a fines de marzo pasado, aunque la asunción quedó pospuesta para este mes de junio debido a compromisos personales de Aleua contraídos antes de la designación, que le imposibilitaban tomar posesión formal del cargo.

Ante la intendenta, Aleua juró «por la Patria y vuestro honor», e inmediatamente luego de la asunción hizo uso de la palabra. Allí expresó su agradecimiento a Artero «por haber vuelto a confiar» en su persona, ya que fue parte del Gabinete municipal en la gestión anterior de la mandataria.

«UNA MUJER CON FUERZA»

«Esta es una etapa en la cual tenemos grandes desafíos. Entendemos que la intendenta Artero ha venido cumpliendo una labor fenomenal. Durante mucho tiempo este Municipio ha venido sufriendo embates de distinto tipo, ante los cuales Rossana demostró ser una mujer con mucha fuerza», resaltó el nuevo secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete.

En este sentido, recordó declaraciones de Artero publicadas en distintos medios en las que mencionaba ser «una mujer con ovarios; realmente los tiene y hay que agradecer lo que está trabajando».

«Nosotros -continuó- tenemos un gran desafío junto a mi equipo. Sabemos que no es fácil, se vienen momentos difíciles en un contexto nacional y provincial que no es el mejor. Pero hemos aceptado el desafío porque tenemos la capacidad, la dignidad y sobre todo tenemos puesta la camiseta de Rawson, que es muy importante».

Aleua afirmó que «gracias a las instrucciones de la intendenta hemos conformado un equipo netamente peronista», no obstante lo cual le dijo a la comunidad: «Tenga la población toda la tranquilidad de que vamos a gobernar, como lo ha venido haciendo la intendenta, para absolutamente todos».

«Se han logrado superar momentos muy difíciles y de ahora en adelante los secretarios vamos a aportar el granito de arena que es necesario. Hay que atender a toda la gente», enfatizó.

Consideró que los funcionarios «somos fusibles de una intendenta que ha elegido la gente por dos veces y a eso hay que respetarlo».

En este contexto comentó: «La comunidad tiene que saber que vamos a abordar caso por caso, pero también tiene que colaborar con una situación que le corresponde hacer, que es pagar los impuestos».

«Aquéllos que no puedan pagar los impuestos, los atenderemos, pero los que lo puedan hacer tienen que tener la grandeza de acercarse al Municipio para ponerse al día. De esa manera vamos a colaborar para un Rawson mejor», finalizó.