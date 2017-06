El Mudich presenta muestra de arte textil de Rosana Cartolano

Con respecto a esta nueva iniativa que se desarrollará en el segundo piso de diario EL CHUBUT, Cartolano comentó que «Texere es una muestra de tapices y pequeñas esculturas textiles realizadas en lana con la técnica del fieltro agujado. La muestra está acompañada de fotografías en detalle tomadas por la fotógrafa Luciana Ferro, y textos poéticos que me han atravesado».

Por otra parte, con respecto al contexto en que se desarrolla la muestra, remarcó que «es parte de una reflexión, de una búsqueda que llevo adelante para entender la relación entre las mujeres y el mundo simbólico del tejido».

Agregó además, que «son pensamientos tejidos e hilados con la mirada de una mujer que busca en sus orígenes y en otras mujeres la razón para seguir caminando. Texere es la excusa para iniciar el diálogo con otras mujeres».

Con cuanto al fieltro, comentó que «es una técnica textil milenaria que permite realizar paños no tejidos con diversas fibras y que se puede trabajar húmedo, amasando con agua y con jabón o en seco con una aguja especial que enreda las fibras para generar volúmenes y texturas».

«Cuando me inicié en la experimentación con fieltro, me maravilló la posibilidad de construir grandes piezas de manera conjunta. Los mongoles por ejemplo, amasan grandes telas que cubren las paredes y techos de sus casas proporcionando abrigo -agregó-; desde entonces ando amasando alfombras, mandiles y tapices con diversos colectivos de artesanos y artesanas, y mientras pensamos juntos, nos contamos la vida».