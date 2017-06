El Municipio pagará en breve la última cuota para adquirir definitivamente el Loteo Belgrano

Al parecer, la gestión anterior habría pagado la primera cuota y Maderna retomó las negociaciones hasta completar casi la totalidad de los pagos. La prioridad del Municipo estaría enfocada hoy en el pago de aguinaldos, y una vez concretados se terminaría de cancelar este acuerdo.

En la Municipalidad de Trelew prevén que para agosto, cuando liciten los servicios de agua, luz y cloacas, las tierras van a ser propias. En total hay más de 1.200 lotes, y se priorizarán las 860 familias que resultaron adjudicadas durante la gestión de Pérez Catán.

En principio, comenzarían con un plan de más de 200 viviendas del IPV. En los lotes restantes está prevista la construcción del barrio de la Policía, que Maderna viene planificando con el respaldo del Gobierno provincial. También tendría proyectado realizar en ese predio una obra de agua la Cooperativa Eléctrica, pero no hay nada confirmado.

Según pudo saber EL CHUBUT, en el inmenso predio estaría pautada la radicación de un destacamento de Gendarmería en Trelew, que brindaría apoyo en las intervenciones policiales, tal como anunció en su momento el ministro de Gobierno, Pablo Durán. Al parecer, se mantiene firme la política de reforzar la seguridad en los barrios de la ciudad con la intervención de gendarmes, que colaborarían con el accionar policial.

EL CUIDADOR Y LOS ANIMALES

Hace más de 30 años que un cuidador está radicado en ese predio, una chacra de alrededor de 75 hectáreas, en la que todavía hoy cría terneros y chanchos. Según trascendió extraoficialmente, el Municipio no desplazaría a esta familia que levantó su casa en medio de una arboleda y quiere quedarse allí.

Según las fuentes, se instalaron en 1982, poco después de la Guerra de Malvinas, y firmaron un contrato con el propietario. La familia cuidaba la chacra, criaba el ganado y se repartían las ganancias.

Con el paso de los años, la tierra fue pasando de manos, de generación en generación. El chacarero siguió cuidando la tierra y los animales. Nunca más firmaron un contrato, porque al volverse una costumbre no era necesario.

La chacra pasó primero a manos del hijo del propietario original. Cuando este hombre falleció la sucesión pasó a los hermanos, quienes iniciaron las negociaciones con el Municipio.

PASOS DEL ACUERDO

El Concejo Deliberante anterior ratificó en 2014 la declaración de utilidad pública del inmenso predio, y al año siguiente avaló un acuerdo entre el Municipio y los herederos. Según pudo averiguar EL CHUBUT, el Loteo Belgrano fue declarado de «utilidad pública sujeto a expropiación» en diciembre de 2013, y promulgado por Pérez Catán en enero de 2014. En ese momento, por temor a que fuera usurpado, la ubicación del predio fue resguardada en un sobre cerrado.

En mayo de 2015, después de varias negociaciones, el Municipio firmó un acuerdo con los herederos, por el cual estos últimos cedían el predio para el Loteo Belgrano, y a cambio percibían una suma de dinero y tierras fiscales. El acuerdo salió publicado en el Boletín Oficial a finales de ese mes.

Además de las tierras del Belgrano, en aquel expediente figuran otros dos macizos, uno situado en inmediaciones del viejo Aeropuerto y otro detrás del barrio Planta de Gas.

Este último, según las fuentes, habría pasado primero a manos del Ministerio de Educación, y después al dominio del Municipio, ya que el propietario falleció y nadie lo reclamó.

Este año se volvió a conformar una comisión en el Concejo Deliberante para controlar las adjudicaciones. Curiosamente desde su conformación el año pasado, esta comisión nunca se reunió.

El bloque del PJ intentó activarlo meses atrás pero no hubo respuestas del oficialismo.

Al parecer, al haber sido adjudicados ya los loteos por la gestión anterior, no sería necesario volver sobre el tema, señalaron las fuentes. Pero esta explicación no habría conformado a la oposición.