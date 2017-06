Temporal de nieve: la Municipalidad de Esquel dispuso guardia pasiva por alerta meteorológica

Asimismo personal del Departamento de Tránsito, dependiente de la secretaría de Gobierno, realiza recorridos por la calles de la ciudad a modo preventivo.

A las 9.50 horas de este jueves la Municipalidad de Esquel recibió el sistema de Alerta Temprana con la actualización del parte meteorológico indicando nevadas todo el día, aumentando su intensidad durante la noche.

Asimismo, este viernes se prevén nevadas por la mañana, a la tarde intervalos de calma, aumentando la intensidad durante la noche.

Y el día sábado, posibles nevadas por la mañana, despejándose por la tarde, comenzando con heladas durante la tarde noche. Se esperan bajas temperaturas para los días domingo y lunes.

Dada estas condiciones de acumulación de nieve, sumado a las bajas temperaturas, se estima un escenario con problemas en calles, viviendas precarias y barrios altos de la ciudad.

DATOS DE RUTAS

Ruta N° 259: a Trevelin transitable con extrema precaución.

Ruta N° 40: a Bariloche transitable con extrema precaución (sigue acumulando) hasta Leleque; De Leleque hacia Bolsón lluvia y de Bolsón a Bariloche nieve.

Ruta N° 25 a Trelew transitable con extrema precaución hasta Paso de Indios.

Ruta N° 71 al Parque Nacional Los Alerces, transitable con precaución 10 cm de nieve.

Camino al Alto Rio Percy, transitable con extrema precaución 10 cm de nieve (se seguía acumulando).

Fuente: Defensa Civil Provincial, Parque Nacional los Alerces. Guardias Organizadas en las siguientes aéreas operativas y recursos disponibles. (Los datos fueron relevados este jueves. La situación puede cambiar en las próximas horas).

Secretaría de Ambiente: Guardia Pasiva de personal en horario no laboral: 4 personas.

1 Vehículo liviano tracción 4x4, doble cabina. 1 Vehículo liviano tracción Simple, cabina simple. 1 Camión Iveco. 1 Hidroelevador. Motosierras y herramientas manuales. 1 Grupo electrógeno.

Secretaría de Obras Públicas: Guardia Pasiva de personal en horario no laboral: 7 personas. 1 Vehículo liviano tracción 4x4, doble cabina. 1 Camión 4000. 1 Camión 1400. 1 Iveco. 1 Máquina moto niveladora. 1 Máquina cargadora.

Secretaría de Desarrollo Social: Guardia Pasiva de personal en horario no laboral: 4 personas.

RECOMENDACIONES

La Municipalidad de Esquel recomienda a los vecinos transitar con extrema precaución por las calles de la ciudad, para evitar cualquier tipo de accidente.

Asimismo, siempre y cuando estén dadas las condiciones de seguridad necesarias, se recomienda que limpien los techos de sus viviendas para evitar la acumulación de nieve ya que el peso de la misma puede causar otros inconvenientes. En caso de tener que viajar, solicitar a Defensa Civil información previa del estado de las rutas y de la situación meteorológica llamando al 103. Aunque, en condiciones extremas de mal tiempo lo más aconsejable es desistir del viaje.

En todo caso, si se hace imprescindible viajar, revisar el estado de neumáticos, frenos y anticongelante, llevar siempre cadenas, depósito de combustible lleno y elementos de abrigo.-