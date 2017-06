Aporte del Gobierno a clubes que juegan torneos federales

Durante el acto estuvo acompañado por ex jugadores de Boca y de River que participaron anoche en el «Superclásico de las Leyendas», disputado en el Gimnasio Municipal Nº 1 de Trelew.

Los invitados especiales en el estrado principal fueron, Mauricio «Chicho» Serna, Marcelo «Chelo» Delgado, Raúl Cascini, José Basualdo y César La Paglia como representantes del club Boca Juniors, mientras que por River Plate participaron Ariel Ortega, Ubaldo «Pato» Filliol, Hernán Díaz, Juan José Borrelli, Ariel Franco y Germán Rivarola. Además, estuvieron el presidente de Chubut Deportes, Walter Ñonquepán, y dirigentes del fútbol local.

Al hacer uso de la palabra, Das Neves destacó que «nosotros pregonamos el deporte como una parte fundamental en la formación de nuestros chicos; nosotros construimos 150 gimnasios en toda la provincia en ocho años, hasta en pueblos de 250 ó 300 personas hicimos gimnasios, que es lo más grande que tiene el pueblo».

«Tenemos grandes deportistas como Omar Narváez o los Matthysse, y otros deportistas que tratamos siempre de potenciarlos, pero también nos gusta que nos visite sobre todo gente de tanta trayectoria y que nos dio tantas alegrías», agregó.



HACER DOCENCIA

El ex arquero de River y de la selección Argentina, Ubaldo Matildo «Pato» Fillol, agradeció «en primer lugar al gobernador Das Neves, por el apoyo que da al fútbol en general. La mayoría de nosotros venimos de provincias como ésta y sabemos las necesidades que padecen los clubes del interior; y también a todos los dirigentes que hicieron posible que esto se concrete».

Puso énfasis en que «el fútbol para los ex jugadores en este momento es una excusa, nosotros salimos a hacer docencia al interior del país y la mayoría de los jugadores de Boca y de River son jugadores campeones del mundo en sus clubes, de mucha jerarquía».

Subrayó que «el mensaje tiene que ser al padre fundamentalmente, y obviamente a los chicos, pero el compromiso debe ser nuestro como padres, para que el chico sepa y entienda qué es ser campeón del mundo, porque no es hacer un gol o atajar un penal, no es dar una vuelta olímpica, sino que le tenemos que inculcar a los chicos que ellos tienen que ser campeones de la vida, que ser campeón del mundo significa ser un buen hijo, un buen padre, un buen vecino».

Agregó que «se les debe inculcar que tienen que estudiar, que se les abre la cabeza, y a partir del estudio ellos van a poder construir un proyecto de vida, entonces todos nos debemos comprometer para llevar ese mensaje».

Durante el acto se firmaron convenios con las instituciones que participan del Torneo Argentino B, como son Deportivo J.J. Moreno de Puerto Madryn, Club Atlético Germinal de Rawson y Racing de Trelew, donde el Estado provincial garantiza que se hará cargo de los gastos de traslados de jugadores y cuerpos técnicos mientras dure la participación en el torneo. Posteriormente se hizo lo propio con el Club Deportivo Madryn, que participa en el Torneo Federal A.