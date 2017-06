Se cayeron votos para el pliego de García Blanco

Ingentes llamados telefónicos recibieron varios diputados del FPV ayer por la tarde, para no acompañar el pliego de Mercedes García Blanco como ministra del Superior Tribunal de Justicia. De hecho, surtieron efecto porque en la previa dos legisladores, que tenían comprometido su voto, desistieron de apoyar la designación de la camarista comodorense.

Cuando las cuentas comenzaron a no cerrarle al oficialismo, optaron por no dar el quórum necesario para el desarrollo de la sesión, abriendo así la posibilidad de retomar las negociaciones para el nombramiento de García Blanco y que no se caiga el tratamiento del pliego de cara a una nueva sesión.

Aunque el pliego de García Blanco llegó a la Legislatura como propuesta del Poder Ejecutivo, no debe pasarse por alto que la camarista es suegra del dirigente justicialista Néstor Di Pierro, a quién más de un dirigente del FPV pretendería pasarle factura por su buena relación con Mario Das Neves, quien lo impulsó para ser director de YPF en representación de Chubut, cargo que ostenta actualmente.

Por eso mismo, dentro del bloque del FPV apareció un nuevo motivo de división interna, habida cuenta que algunos legisladores -con Viviana Navarro a la cabeza- están dispuestos a dar su voto favorable. Ayer, las miradas recayeron sobre los diputados José Grazzini y el diputado petrolero Carlos Gómez, quienes en un principio habrían estado abiertos a acompañar la designación.

Pero según afirmaron fuentes vinculadas al FPV, los llamados telefónicos de altos dirigentes del PJ habrían dado vuelta algunas voluntades, impidiendo que el oficialismo y sus aliados logren los 18 votos necesarios para la aprobación del pliego.

PARA OTRA SESION

La camarista García Blanco es la primera mujer propuesta para ocupar un lugar en la Corte chubutense, y además inaugura el nuevo sistema de designación que implicó que se presentara ante los diputados provinciales para responder casi un centenar de preguntas.

Al levantarse la sesión ordinaria de ayer, el oficialismo impidió que se caiga el tratamiento del pliego postergándolo para otra sesión, aunque ahora deberán retomar las conversaciones para llegar al reciento con los dos tercios necesarios asegurados.